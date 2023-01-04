الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

23 راكبًا في سيارة واحدة.. "مخالفة غريبة" على حدود سويسرا وألمانيا

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يناير - 2023 12:12 مساءً
الحدود بين سويسرا وألمانيا

الحدود بين سويسرا وألمانيا

A A A
طباعة المقال

أعربت الشرطة عن تفاجئها عقب رصد مركبة على الحدود السويسرية الألمانية، يستقلها 23 فردًا من العائلة نفسها.

فقد ذكرت الشرطة الألمانية أنّ مسؤولًا في السلطات الجمركية أوقف صباح الإثنين، سيارة تتّسع لسبعة ركاب، بينما كانت تقل أفراد “عائلة كبيرة” متوجهين من بولندا إلى العاصمة السويسرية برن.

كما أكدت الشرطة في بيان أنّ المسؤول السويسري “تفاجأ” مما رصده على الحدود بين بلدة فايل أم راين الألمانية ومنطقة بازل، موضحة أن الأسرة التي تضم تسعة بالغين و14 طفلًا، مُنعت لفترة وجيزة من دخول سويسرا وتم “إخطار” السلطات الألمانية بالواقعة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سُمح للأسرة بدخول سويسرا لكن “مُنع أفرادها من التواجد جميعهم داخل المركبة”، بحسب الشرطة.

كذلك أشارت الشرطة إلى أنّ سائق السيارة، وهو مقيم في سويسرا، قد “يتلّقى غرامة” بسبب نقله ركابًا داخل سيارته “بصورة غير آمنة مطلقًا”.

    المزيد من منوعات

    احمد آدم
    بعد غياب.. أحمد آدم يكشف تفاصيل عن منه شلبي
    نادية الجندي
    نادية الجندي تكشف عن مواصفات الحب القادم
    إريك تن هاج
    تن هاج: مانشستر يونايتد لا ينافس على اللقب لكن ثقتي في التشكيلة ترتفع

    الأكثر قراءة

    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    الدولار والليرة اللبنانية
    خبير اقتصادي يكشف: هذا ما سنراه في سعر الدولار خلال الأيام القادمة!
    شيرين وحسام حبيب
    جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟