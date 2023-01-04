23 راكبًا في سيارة واحدة.. "مخالفة غريبة" على حدود سويسرا وألمانيا

أعربت الشرطة عن تفاجئها عقب رصد مركبة على الحدود السويسرية الألمانية، يستقلها 23 فردًا من العائلة نفسها.

فقد ذكرت الشرطة الألمانية أنّ مسؤولًا في السلطات الجمركية أوقف صباح الإثنين، سيارة تتّسع لسبعة ركاب، بينما كانت تقل أفراد “عائلة كبيرة” متوجهين من بولندا إلى العاصمة السويسرية برن.

كما أكدت الشرطة في بيان أنّ المسؤول السويسري “تفاجأ” مما رصده على الحدود بين بلدة فايل أم راين الألمانية ومنطقة بازل، موضحة أن الأسرة التي تضم تسعة بالغين و14 طفلًا، مُنعت لفترة وجيزة من دخول سويسرا وتم “إخطار” السلطات الألمانية بالواقعة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سُمح للأسرة بدخول سويسرا لكن “مُنع أفرادها من التواجد جميعهم داخل المركبة”، بحسب الشرطة.

كذلك أشارت الشرطة إلى أنّ سائق السيارة، وهو مقيم في سويسرا، قد “يتلّقى غرامة” بسبب نقله ركابًا داخل سيارته “بصورة غير آمنة مطلقًا”.