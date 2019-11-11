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فنون ومنوعات

23 مليار دولار مبيعات «علي بابا» في أول 9 ساعات من «يوم العزاب»

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قالت شركة التجزئة الصينية «علي بابا» اليوم (الاثنين)، إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم «يوم العزاب» قفزت 25 في المائة في الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار، بما يقرب من ثلثي مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافستها الأميركية «أمازون.كوم» في أحدث ربع سنة.

لكن المحللين يقولون إن من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبجانب كونه مقياساً لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضاً هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة «علي بابا» القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونغ كونغ.

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وأنفقت «علي بابا» المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها، لكنها ما زالت تجني أكثر من 4 أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

ومنذ 2009، يروج رئيس «علي بابا» ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجاناً للتسوق، الذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وبلغ صافي مبيعات «علي بابا» عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار. وكان ذلك أعلى بنسبة 27 في المائة عن العام السابق، لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى 10 أعوام مضت.

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