3 أسباب تمنع رونالدو من ارتداء قميص روما

كشف تقرير صحفي إيطالي، الإثنين، حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، إلى صفوف روما خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فقد نفت مصادر في روما، تعاقد الفريق مع رونالدو هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما لا يستطيع تحمل راتب رونالدو، البالغ 23 مليون يورو، حتى لو وافق اللاعب البرتغالي على خفضه إلى النصف.

ولن يستفيد روما من مرسوم النمو لخفض الضرائب على راتب رونالدو، لأن اللاعب البرتغالي غادر يوفنتوس منذ عام واحد.

وذكرت “كوريري ديللو سبورت” أن رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن روما لا يتواجد أيضا في البطولة الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن علاقة رونالدو مع جوزيه مورينيو مدرب روما، سيئة، ولذلك من المستحيل رؤيته يرتدي قميص الجيالوروسي.