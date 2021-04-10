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3 أفلام من بطولة توم كروز تم تأجيلهم

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 10:06 مساءً
توم كروز

توم كروز

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أعلنت استديوهات باراماونت الترفيهية، تأجيل إطلاق 3 أفلام من بطولة نجم الهوليود العالمي توم كروز، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة “ديدلاين” المعنية بأخبار الفن، كان من المفترض إطلاق الجزء الثاني من فيلم الأكشن”Top Gun: Maverick” في 2 تموز / يوليو من هذا العام، ولكن تم تأجيل عرضه حتى 19 تشرين الثاني / نوفمبر القادم.

كما أرجأت الشركة عرض فيلم “المهمة: المستحيلة 7″، ليتم عرضه يوم 27 أيار / مايو 2022، وفيلم “المهمة: المستحيلة 8″، الذي كان مقررًا عرضه فى 4 نوفمبر 2022، فتم تأجيله إلى 7 يوليو 2023، كما تم تأجيل الجزء الرابع من “جاكاس” من 3 أيلول / سبتمبر 2021 إلى 22 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

بالإضافة إلى ما سبق تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد بتأجيل طرح مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية البارزة، التي كان من المقرر طرحها في دور العرض السنمائي خلال الفترة المقبلة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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