3 شباب يلقون حتفهم أثناء تتبعهم لإعصار اميركا.. “صور”

في واقعة مأساوية لقى 3 طلاب في الأرصاد الجوية حتفهم في حادث سيارة مروع أثناء محاولتهم مطاردة إعصار ضخم في ولاية كانساس الأمريكية.

حيث ضرب الإعصار سيارة بقيادة نيكولاس، جافين ودريك بروكس الفولكس فاجن، فسقطت في الماء بعد اصطدامها بشاحنة كبيرة أثناء قيادتهم جنوباً على الطريق السريع 35 في تونكاوا بولاية كنساس الأمريكية لتتبع الإعصار تحت أمطار غزيرة.

وكافح المسعفون لمدة 5 ساعات لإزالة جثث الطلاب الثلاثة من تحت الأنقاض، وتم تقديم العلاج لـ سائق الشاحنة في المستشفى ثم غادر، وقبل ساعات من وفاتهم، نشر نيكولاس وجافين لقطات من هارينجتون على بعد حوالي 150 ميلاً شمال إعصار يمر فوق الطريق السريع.

أصيب عدة أشخاص وتضررت المباني وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 6500 شخص عندما تحرك الإعصار عبر أجزاء من جنوب شرق ويتشيتا أندوفر مساء الجمعة.

وقال رئيس الإطفاء في أندوفر “تشاد راسل” بأن المنازل “تدمرت بالكامل” في بعض الأحياء، بينما تم تسجيل “أضرار بالغة الخطورة” في مناطق أخرى.

قالت “سارة رافيل” زميلة الطلاب في علم الأرصاد بأن جافين أطلق مشروعاً بحثياً حول الأعاصير وكان “الشخص الأكثر ذكاءً” الذي أراد دائماً أن يقوم أصدقاؤه بعمل جيد، في هذه الأثناء، كان دريك معروفاً بخفة دمه وحبه لكل ما يتعلق بالأرصاد الجوية، وخاصة التنبؤات.

وسافر عدد من الطلاب الآخرين لمطاردة العاصفة، على الرغم من عدم وجود زحام كبير من حركة المرور على الطريق عندما وقعت المأساة.