3 ضربات جزاء لفالنسيا.. الـ”خفافيش” تنقض على ريال مدريد

تمكن فريق فالنسيا من تحقيق فوزاً عريضاً على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل فالنسيا ثلاث أهداف من علامة الجزاء سجلها كارلوس سولير في الدقائق 35 و54 و63، وتكفل بالهدف الرابع للخفافيش لاعب النادي الملكي، الفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ43، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الريال اليتيم في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

وأبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه من الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام مضيفه فالنسيا .

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “بعدما سجلنا هدف التقدم، تراجعنا قليلا وغيرنا ديناميكيات ما كنا نفعله.. ومن الصعب فهم ما حدث”.

وأضاف: “الندم على اختياراتي للتشكيلة الأساسية؟ كلهم لاعبون لريال مدريد، لذا اخترت هذه التشكيلة”.

وأردف: “تقنية الفيديو؟ لن أنتقدها، فهي قرارات تحكيمية”.

وحول أخطاء مدافعي فريقه، علق زيدان: “لا أعذار، انهار قريقنا بعد الهدف الأول الذي استقبلته شباكنا، رغم أننا لم نتراجع كما فعلنا من قبل”.

واختتم: “لا أعتقد أن فالنسيا كان أفضل منا من الناحية التكتيكية.. لكنني أنا المذنب، لأنه كان علي أن أجد الحلول”.