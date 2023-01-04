3 مليون إعجاب خلال 3 ساعات.. أول سيلفي لجيريمي رينر بعد إصابته

نشر الممثل الأمريكي جيريمي رينر عبر حسابه على إنستغرام، صورة سيلفي من سريره في المستشفى في ولاية نيفادا، تظهر فيها كدمات إضافة إلى أنابيب الأكسجين في أنفه.

وكتب على إنستغرام: “أشكركم جميعًا على كلماتكم الرقيقة… أنا متعب للغاية الآن، لكني أرسل محبتي لكم جميعًا.”

الممثل الشهير الذي لعب دور هوك في أفلام “Marvel “Avengers التي تنتجها شركة مارفل أصيب في حادث أثناء جرف الثلوج يوم الأحد 1\1\2023 وحالته “حرجة لكنها مستقرة”.

وقالت سامانثا ماست المتحدثة باسم رينر لوسائل الإعلام “بوسعنا تأكيد أن حالة جيريمي حرجة لكنها مستقرة وأنه أصيب بجروح بعد تعرضه لحادث له علاقة بالطقس بينما كان يجرف الثلوج في وقت سابق”.

وشارك رينر في عدد من أفلام مارفل كما ظهر في اثنين من أفلام سلسلة “ميشن: إيمبوسيبل” “المهمة: مستحيلة” وفيلم (أرايفال) “لوصول” و(أميريكان هاسل) “احتيال أمريكي” و(28 ويكس ليتر) “بعد 28 أسبوعا”.

وترشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (ذا هيرت لوكر) “خزانة الألم” وترشح أيضا لأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ذا تاون) “البلدة” عام 2011.

ويمتلك رينر “51 عاما” منزلا في مقاطعة واشو بولاية نيفادا حسبما قالت صحيفة رينو جازيت جورنال، حيث هطلت ثلوج كثيفة فوق تلك المنطقة بشمال نيفادا في ليلة رأس السنة.