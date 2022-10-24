4 أجهزة منزلية تستهلك الكثير من الكهرباء

الطاقة هي أزمة يعيشها العالم ويحاول البحث لها عن حلول تبدأ من المناشدة على تخفيض الاستهلاك إلى فرض إجراءات يتم من خلالها ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، حتى الأفراد حاليا أصبحوا يبحثوا عن حلول ليست لتوفير الكهرباء والطاقة فقط وإنما لخفض فواتير الكهرباء الشهرية أيضا.

وذلك عن طريق إدارة الاستخدام والتي تتم من خلال تحديد الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للكهرباء والعمل على إداراتها بشكل أفضل أو تغيرها إذا دعت الحاجة لذلك أو حتى التخلي عنها إذا كانت ليست من الأجهزة الأكثر استهلاكا وأهمية ومن أبرز هذه الأجهزة وفقا لموقع كوكيست:

المدفئة

يستهلك هذا الجهاز حوالي 31.3% من الكهرباء في المنازل ولهذا السبب يجب أن تتم إدارتها بشكل أكبر من خلال عدم استخدام أكثر من مدفئة داخل المنزل الواحد أو عمل صيانة دورية لها للتأكد اولا من سلامتها وثانيا للتأكد من تقليل فاقد الكهرباء منها.

سخان الماء

تستهلك سخانات المياه 13.6٪ من كهرباء المنزل مما يجعلها ثاني أكبر مستهلك ولأن سخان المياه هو جهاز لا يمكن الاستغناء عنه لهذا تحتاج إلى إيجاد حلول موفرة للكهرباء بسرعة لتقليل الاستهلاك والتي تتمثل في تركيب سخان مياه بدون خزان يقوم بتسخين الماء فقط عند الحاجة إليه.

مجفف الملابس

يستهلك مجفف الملابس حوالي 3.2% من كهرباء المنزل ولذلك ينصح بعدم استخدامها إلا في الحالات الضرورية مع صيانتها بشكل مستمر للتأكد من أنها تستهلك أقل قدر ممكن من الكهرباء.

الثلاجة

بكافة الأحوال لا يمكن الاستغناء عن الثلاجة في اي منزل رغم أنها تستهلك حوالي أولئك 4٪ من الكهرباء المستخدمة في المنزل ولهدف ترشيد الاستهلاك يفضل اعتماد الثلاجات الحديثة التي تستهلك نسبة أقل من الكهرباء او صيانة ثلاجتك القديمة.