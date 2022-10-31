4 نصائح حول كيفية العناية بـ"الملابس الشتوية"

مع اقتراب فصل الشتاء، من المهم أن يكون لديك ملابس شتوية مناسبة لتبقى دافئة، حيث تتطلب الملابس الشتوية عناية خاصة لإبقائها في أفضل حالاتها.

ووفقاً لما ذكره موقع كوشا، فيما يلي بعض النصائح حول كيفية العناية بملابسك الشتوية:

استخدم منظف معتدل

يجب غسل العناصر المحبوكة، مثل الأوشحة والسترات الصوفية، باستخدام منظف سائل معتدل، ومن الأفضل أن تستخدم المنظفات السائلة المصممة خصيصًا لغسل الملابس الشتوية.

تجنب لف السترة لأن ذلك قد يتسبب في تلف القماش، وحرك السترة حولها بمجرد تحريكها، وعليك القيام بهذه العملية مرارًا وتكرارًا حتى تصبح سترتك نظيفة ولا يتبقى عليها منظف.

السترات والمعاطف

أفضل طريقة لتنظيف معطفك هي وضعه في الغسالة ببعض المنظفات الصديقة للبيئة، ثم اضبطه على دورة دقيقة، واتركه نصف ساعة لينقع، ثم اعصر أي سوائل زائدة متبقية، ثم علق السترات حتى تجف.

لا تتغاضى عن البقع

حتى لو تسببت لنا أشهر الشتاء في الشعور بالركود والتعب، فمن المهم معالجة أي بقع في أسرع وقت ممكن، وعندما يُسمح بالبقاء على الملابس لفترات طويلة من الوقت، تزداد صعوبة إزالة البقع.

لذلك ضع بضع قطرات من المنظفات السائلة الصديقة للبيئة مباشرة في المناطق التي بها مشكلة، ثم افركها بحركة دائرية، يمكنك بعد ذلك بسهولة التخلص من أي جزيئات قذرة بطريقة فعالة، ومن المهم التعامل معهم بمجرد أن يلفتوا انتباهك.

لا تكوي ملابسك الشتوية

تذكر دائمًا أنه لا يجب عليك الضغط على الملابس الصوفية الجافة بالفعل، وعندما تجف الأقمشة الصوفية، لا يؤدي الكي إلى التخلص من الطيات العميقة، عند تعرضها للحرارة الجافة المباشرة، فإنها تميل أيضًا إلى الاحتراق بسهولة.

أوصي باستخدام مكواة بخار، ولكن إذا لم يكن لديك واحدة، يمكنك تجفيف ملابسك الصوفية بقطعة قماش بيضاء عادية مبللة قليلاً، وضعه بين المكواة وقماش الصوف لحماية كليهما، وهذا يخلصك من التجاعيد ويحافظ على ملابسك الصوفية آمنة من التلف.

بالإضافة إلى ذلك، حاول دائمًا استخدام أكياس الملابس أو صناديق التخزين البلاستيكية لحماية ملابسك الشتوية من الغبار والآفات، من السهل الحفاظ على ملابسك الشتوية في حالة جيدة لسنوات قادمة إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة.