48 مليون مستخدم شاهد هذا المسلسل على نيتفليكس في عام 2020

أعلنت شبكة نيتفليكس عن أكثر عمل درامي تمت مشاهدته خلال عام 2020 على منصتها حيث تخطت نسبة المشاهدة للمسلسل 48 مليون مشاهدة إذ نشرت على صفحتها الرسمية على موقع تويتر “في أول 28 يوما فقط، كان هناك 48 مليون مستخدم على موعد مع الممرضة ريتشد”.

وأضافت “هذا يجعل مسلسل ريتشد، أكبر موسم أصلي من إنتاجاتنا (نيتفلكس) مشاهدة في هذا العام”.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP

