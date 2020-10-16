48 مليون مستخدم شاهد هذا المسلسل على نيتفليكس في عام 2020

أعلنت شبكة نيتفليكس عن أكثر عمل درامي تمت مشاهدته خلال عام 2020 على منصتها حيث تخطت نسبة المشاهدة للمسلسل 48 مليون مشاهدة إذ نشرت على صفحتها الرسمية على موقع تويتر “في أول 28 يوما فقط، كان هناك 48 مليون مستخدم على موعد مع الممرضة ريتشد”.

وأضافت “هذا يجعل مسلسل ريتشد، أكبر موسم أصلي من إنتاجاتنا (نيتفلكس) مشاهدة في هذا العام”.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP — Netflix (@netflix) October 16, 2020

ومسلسل “ريتشد” مقتبس عن رواية كين كيسي لعام 1962 تحت اسم “أحدهم طار فوق عش الوقواق”.

وتم تصنيف العمل على أنه مسلسل إثارة نفسي، من بطولة سارة بولسون.

وتدور أحداث “ريتشد” لتروي قصة الممرضة، ميلدريد ريتشد في عام 1947، حينما وصفت للعمل في مستشفى نفسي شمال كاليفورنيا، لبدء تجارب جديدة ومقلقة على العقل البشري في مهمة سرية.

والجدير بالذكر أن نيتفليكس قد فاجأت عشاقها بإعلانها قرارا يقضي بجعل عدد من محتواها الأصلي والحصري مجانيا لمستخدميها.

ويمكنك الآن مشاهدة بعض أكثر أعمال نتفلكس شهرة دون حساب.

في السابق، كان يمكنك التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية، ولكن هذه طريقة أسهل لاختبار منصة البث.

وطرحت “نتفلكس” في تلك الخاصية مجموعة من إنتاجتها الشهيرة والمميزة، مثل مسلسل “Stranger Things”، وعدد من الأفلام والمسلسلات الأخيرة المتاحة بالكامل.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر نسخة الهواتف الذكية عبر “أندرويد” و”آي أو إٍس”، ولكن لا يمكن استخدامها عبر تقنيات “التلفاز الذكي”.

ويأتي الفيديو بدقة منخفضة، ولا توجد طريقة لتغييرها وإضافة دقة 4ك.