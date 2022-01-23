الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 23 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

5 آلاف سنة… بريطانيا قد تخسر عشرات الأشجار المعمّرة!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 4:32 مساءً
A A A
طباعة المقال

تحتوي بريطانيا على أقدم الاشجار من نوع الطقسوس الصنوبري في العالم والتي يُرجّح أن تكون أقدم من الأهرامات.

ويقدّر الباحثون عمر هذه الشجر بحوالي 4 آلاف سنة، وقد يرجع بعضها الى ما قبل ذلك.

وتواجه هذه الثروة التي تمتلكها بريطانيا خطرا كبيرا نتيجة عدم تقديرها والاهتمام الكافي بها.

وتحوز هذه الاشجار اهتمام عدد كبير من الناشطين البيئيين الذين بدأوا حملات توعية لجذب اهتمام أكبر من خلال تشريعات تؤمّن الحماية لهذا النوع من الشجر.
ويقول “جاستين غيلينغز” احد المهتمين في هذا المجال إنّ هذه الأشجار تسحره لروعتها وضخامتها، وإنه لأمر محزن أن كثيرين من جيله لا يدركون أهمية هذه الثروة المحيطة بهم”.

ويشير تقرير نشرته ال CNN: الى ان بريطانيا أمام خطر فقدان أشجار بعمر الأهرامات، في حال لم تلقَ عناية تشريعية استثنائية”.

    المزيد من منوعات

    دانييلا رحمة
    بالصور: دانييلا رحمة بأجواء باردة من دبي
    فيلم أصحاب ولا أعز يثير الجدل
    20 لفظا إباحيا.. فيلم “أصحاب ولا أعز” يثير الجدل في مصر
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي تتعرّض لموقف محرج بحفلها في المكسيك.. ما السبب؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
    الدولار و الليرة اللبنانية
    الدولار الأسود “نزول”.. كم سجل صباح اليوم؟
    ساندويش دجاج
    كم وصل سعر سندويش “الطاووق” مع انخفاض الدولار؟