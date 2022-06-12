لا شيء يدوم للأبد هذه هي طبيعة الأشياء وطبيعة البطاريات المستخدمة في هواتفنا الذكية ليست استثناءً فهي مصنوعة من الليثيوم أيون مما يعني أنها مُعرضة للتدهور الزمني وتتحلل وتتآكل خلاياها الداخلية بمرور الوقت ولكن هناك العديد من النصائح والإرشادات التي تعزز من بقاءها وتساعد على إطالة عمرها الافتراضي والتي من بينها ضرورة الاعتماد على الشاحن الأصلي المُرفق مع الهاتف أو على الأقل استخدام شاحن معتمد من إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال صناعة الطاقة هذا وبالإضافة إلى ضرورة تجنب شحن البطارية حتى نسبة 100% وعدم تركها تنضب حتى 0% وكذلك ينبغي إبعاد الهاتف عن أي مصدر قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها والعديد من النصائح التي تناولناها معكم في مقالات سابقة.

العديد من المصادر ذكرت نقلاً عن خبراء أقسام الطاقة العاملين بالشركات المُصنعة أن بطاريات الهواتف الذكية يمكن أن تتحمل دورات شحن مكتملة قد يتراوح عددها من 400 إلى 600 دورة شحن في أفضل الحالات ودورة الشحن المكتملة تعني شحن البطارية من 0 وحتى 100% حتى وإن كانت على فترات متقطعة وبعدها سوف تتآكل خلاياها الداخلية مما يجعلك غير قادر على استخدام الهاتف بنفس الشكل الذي كان عليه عندما كانت البطارية جديدة وبحالة مادية سليمة.

وبما أننا غير قادرين على احتساب عدد دورات الطاقة المكتملة التي أتمها الهاتف، فهناك بعض العلامات والدلائل التي تنذر بهلاك البطارية والتي تؤكد على أنك أصبحت في أمس الحاجة إلى تغييرها واستبدالها ببطارية جديدة وفي هذا المقال سوف نتناول معكم أبرز تلك العلامات التي تشير إلى أنكم أصبحتم في حاجة إلى استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن.

5 أعراض تنذر بتلف بطارية الهاتف

1. لا يُمكن تشغيل الهاتف

أي جهاز يحتاج إلى مصدر طاقة لكي يعمل بشكل سليم والهواتف الذكية هي واحدة من تلك الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إلى مصدر طاقة لكي تعمل بالنحو الأمثل، بدون طاقة كافية لن تتمكن من تشغيل الهاتف وإذا كنت تحاول مؤخراً تشغيل هاتفك وجميع محاولاتك باءت بالفشل رغم أنك متأكد أنه حصل على فترة زمنية طويلة من الشحن فهذا دليل مؤكد على تلف البطارية وأن الوقت حان لاستبدالها.

ولكن الجدير بذكره أن هناك بعض العلامات الأخرى التي قد تدل على وجود خلل فني في أجزاء أخرى من الهاتف، فعلى سبيل المثال إذا كنت متأكد أن الهاتف يحتوي على مقدار كافي من الطاقة وتسمع صوت إشعارات الهاتف ورنين المكالمات الهاتفية ولكن الشاشة سوداء تماماً فهذا الأمر يدل على أن هناك عطل فني في الشاشة وأن الشاشة هي التي تحتاج للتغيير.

أيضاً من المحتمل أن يكون الجاني وراء هذه المشكلة هو الشاحن نفس الذي تستخدمه ولذلك قد يكون من الأفضل تجربة شاحن مختلف من الشواحن الأصلية المعتمدة قبل أن تحكم حكم نهائي على أي من مكونات الهاتف.

2. الهاتف لا يعمل إلا بعد توصيله بالشاحن فقط

هناك بعض العلامات الأخرى التي تدل على تلف البطارية وعلى سبيل المثال قم بتوصيل الهاتف بالشاحن ومن الأفضل أن يكون بواسطة محول الشحن وليس الشحن اللاسلكي وحاول تشغيل الهاتف فإذا عمل الهاتف بشكل طبيعي فهذا يؤكد على أن الشاشة سليمة تماماً ويجب استبعادها من قائمة احتمالات التلف والآن حاول أن تستخدم هاتفك لفترة دون أن تنزع كابل الشحن فإذا كانت الأمور طبيعية فهذه أخبار جيدة جداً والآن قم بنزع كابل الشاحن وحاول استخدام هاتفك فإذا اتضح لك أنك غير قادر على استخدامه وأن البطارية نضبت تماماً فهذه علامة مؤكدة على تلف البطارية وأنها بحاجة إلى الاستبدال وبالطبع سيتعين عليك زيارة أقرب مركز صيانة لاستبدالها من أجلك.

3. نفاذ سعة الشحن سريعاً حتى بعد شحن الهاتف بنسبة 100%

متوسط فترة تشغيل الهاتف تتراوح من 5 إلى 8 ساعات تقريباً عندما يكون مكتمل الشحن والأمر يتوقف على شكل الاستخدام، فعلى سبيل المثال إذا كنت تستخدم الهاتف في بث الفيديو والألعاب أو المكالمات الهاتفية فسوف تنضب البطارية أسرع مما لو كنت تستخدمه فقط في التصفح والدردشة والرد على رسائل البريد الإلكتروني ولكن في جميع الحالات ينبغي أن يستمر الهاتف بدورة شحن مكتملة عدد ساعات لا يقل عن 4 ساعات.

الآن إذا تأكدت أنك قمت بشحن الهاتف بدورة كاملة أي بنسبة شحن لا تقل عن 80% ومع ذلك نفذت البطارية بعد ساعتين فقط أو أقل من ساعتين فهذا يعني أن هناك العديد من خلايا البطارية الداخلية التي تعرضت للبلى والتآكل وأن الحل الوحيد أمامك هو استبدال البطارية.

في بعض الأحيان الأخرى يكون شحن البطارية بنسبة 50% أو 60% وفجأة بعد دقائق قليلة جداً تنضب البطارية وتصبح سعة الشحن أقل من 10% فإذا حدث هذا الأمر لك فهذا دليل آخر على تدهور الحالة المادية للبطارية وأنك في حاجة إلى استبدالها.

4. ارتفاع درجة الحرارة بشكل مُفرط

العديد منا يفضل ممارسة بعض ألعاب الأندرويد أو iOS على الهاتف حتى وإن كانت مجرد ألعاب خفيفة شبيهة بألعاب الأطفال أو ألعاب الذكاء الخفيفة التي لا تستهلك الكثير من موارد الهاتف، فإذا كنت من بين هؤلاء المستخدمين وبدأت تلاحظ مؤخراً ارتفاع في درجات حرارة الهاتف بشكل مبالغ فيه لدرجة أنك غير قادر على لمس ظهر الهاتف نتيجة حرارته المرتفعة فهذا دليل مؤكد على وجود خلل فني في البطارية.

ولذلك بغض النظر عن اللعبة التي تلعبها، ينبغي أن تظل قادراً على استخدام الهاتف دون أن تشعر بارتفاع مُفرط في درجة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة الطبيعية للبطارية من 40 إلى 45 درجة مئوية تقريباً وعلى الرغم من أن البطارية قادرة على العمل تحت ظروف درجة حرارة أعلى من تلك إلا أن الحرارة المرتفعة جداً سيكون لها تأثير سلبي على عمرها الافتراضي ناهيك عن أنك لن تكون قادراً على لمس الهاتف أثناء اللعب.

5. انتفاخ البطارية

آخر العلامات التي تدل بشكل مؤكد على تلف البطارية هو انتفاخها فإذا لاحظت أن الشاشة بدأت تخرج من إطار الهاتف فهذا يرجع لانتفاخ البطارية التي تدفعها للأعلى ومن المحتمل أن تتسبب حتى في تشقق الشاشة وكسرها وبالتالي إذا كنت بدأت تلاحظ انتفاخ الهاتف فهذا دليل مؤكد على تلف خلاياها الداخلية التي تعاني من الشحن الزائد ولا سبيل أمامك سوى استبدالها فوراً خاصة وأن هذه المشكلة قد يكون لها تداعيات سلبية على سلامتك العامة ومن الممكن أن يصل الأمر إلى الانفجار.

الخاتمة

هذه كانت أهم وأبرز العلامات التي تدل على وجود خلل مادي بالبطارية وأنك أصبحت في حاجة إلى استبدالها بأسرع شكل ممكن، إذا كنت غير قادر على تحديد سبب المشكلة فمن الممكن أن تستعين بالمتخصصين في مراكز الصيانة للكشف عن الهاتف والتأكد من سلامة البطارية.