5 شخصيات لبنانية ضمن قائمة "فوربس" الشرق الأوسط

كشفت مجلة “فوربس” الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية ” 30Under30 ” للعام الخامس على التوالي، التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين، تشمل 6 فئات: الرياضة، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والتمويل، والتأثير الاجتماعي، فضلا عن الإبداع.

واشارت في بيان الى أنه “للتأهل للقائمة، ينبغي على المرشحين أن تقل أعمارهم عن 30 عاما في 31 كانون الأول 2021، أي أن تاريخ ميلاد كل منهم تبدأ من عام 1992 أو بعده، دون أي شرط متعلق بالجنسية. لكن على المرشحين أن يكونوا مقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتضم قائمة العام الحالي 35 شخصا من 13 جنسية. ويعد المصريون الأكثر تمثيلاً بـ12 شخصاً، يليهم 6 من لبنان و3 لكل من عمان والسعودية. فيما تتوزع إقامة المتأهلين ضمن 8 دول في الشرق الأوسط، إذ يقيم 12 منهم في مصر، يليهم 10 في الإمارات، و5 في لبنان، و3 في السعودية. في حين يبلغ متوسط أعمار جميع المتأهلين للقائمة نحو 27 عاما.

للعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، عملت فوربس الشرق الأوسط على تقييم أكثر من 400 ترشيح ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحا. ثم بحث المُحكّمون، وهم جميعهم خبراء ضمن اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لاختيار من استحقوا التأهل للقائمة النهائية.

ولاختيار المرشحين، أخذ فريق العمل ببعض العوامل التي شملت: مدى تأثير المرشحين على الصناعة والسوق والتأثير المجتمعي، وفرص النمو مستقبلا. بالإضافة إلى البيانات الكمية والأرقام، مثل: حجم التمويلات، والجوائز التي فاز بها المرشحون، والإيرادات وقيمة الصفقات، وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد العملاء والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يهيمن رواد الأعمال على قائمة عام 2022، إذ أسس أو شارك 21 شخصًا في القائمة بتأسيس شركة. وإذا كان لدى الشركة اثنان أو أكثر من المؤسسين دون سن 30 عامًا، ووقع عليهم الاختيار ضمن القائمة، فقد تم احتسابهم كمرشح واحد.

وإلى جانب مؤسسي الشركات، تضم القائمة مجموعة من العلماء والرياضيين ومنشئي المحتوى الرقمي.

وتعمل فوربس الشرق الأوسط على إضفاء اللمسات النهائية على برنامجها لقمة “30 Under” الأولى في مصر، المنعقدة بمدينة الجونة في تشرين الثاني 2022. وسيجمع الحدث تحت مظلة واحدة مجتمع “تحت الـ30” في منطقة الشرق الأوسط والمستثمرين وقادة الأعمال.