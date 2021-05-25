في موضوع لمجلة “بوستن ماجازين” ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عدّد الكاتب 5 طرق لتغيير حياتك والبدء من جديد.

1- اتبع شغفك

مهلاً ، أنت، نعم ، أنت ، الشخص الذي يحدق بحزن في حسابات أصدقائك على Instagram ، وتتساءل كيف أصبحوا محظوظين بما يكفي للقيام بدروس اللياقة البدنية على الشاطئ أو خبز الكعك من أجل لقمة العيش: لم يفت الأوان لتحويل الأمور. كل ما تحتاجه هو القليل من التدريب ، وجرعة صحية من الشجاعة ، لتحويل هوايتك إلى وظيفتك اليومية.

إذا كنت تحب الحيوانات…

حاول: الحصول على خبرة في التعامل مع الحيوانات ، ستحتاج أولاً إلى التطوع في ملاجئ ومراكز للعناية بالحيوانات.

عندما تكون مستعداً للعمل بجدية: يمكنك العمل لدى الأطباء البيطريين بدوام كامل. إنّ دور المبتدئين المكلفين بتمشية وتغذية ورعاية مرضى الحيوانات ، يتطلب ستة أشهر فقط من الخبرة السابقة في التعامل مع الحيوانات.

إذا كنت تحب الطبخ أو الخبز…

حاول: تعلم كيفية إعداد الأطعمة عبر الانخراط ببرامج تعليم فنون الطهي والمعجنات. يمكنك اختيار برنامج شهادة قصير مدته 16 أسبوعاً ، أو اتخاذ المسار الاحترافي مع دورة مكثفة مدتها 37 أسبوعاً.

عندما تكون مستعداً للعمل بجدية: تحتاج العائلات المحلية التي تعيش وتعمل في المنزل إلى المساعدة في تخطيط الوجبات والطهي، وهناك طلب على وظائف الطهاة الخاصة.

إذا كنت تحب اللياقة البدنية…

حاول: بفضل كوفيد-19 ، يمكنك الآن الحصول على شهادة معلم اليوغا عبر الإنترنت في المدارس المسجلة مثل YogaRenew. إنّ برنامج 200 ساعة هو وسيلة جيدة لتمضية بضعة أسابيع من الوقت.

عندما تكون مستعداً للعمل على جدية: إنّ الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر المحمول مع فكّ مشدودة ورقاب قاسية هم أكثر من يرغبون بدفع ثمن دروس اليوغا الافتراضية. يمكنك بدء عملك الخاص بجلسات Zoom.

إذا كنت تحب الكتابة…

حاول: نوفمبر هو شهر كتابة الرواية الوطنية ، المعروف أيضاً باسم NaNoWriMo. دع المهارات الإبداعية الخاصة بك تتدفق مع برنامج المنظمة المجاني عبر الإنترنت ، والذي يساعد الكتاب من خلال منحهم التشجيع على المضي قدماً.

عندما تكون مستعداً للعمل جدية: إذا لم تستطع بيع كتابك في الجولة الأولى، فقد ترغب في التفكير في خوض العمل الحر على منصات مثل Upwork ، والتي يقدم مجموعة من وظائف الكتابة للمبتدئين. وفقاً لموقع العمل Zip Recruiter ، زادت الوظائف المؤقتة المفتوحة أربعة أضعاف بين مارس وأبريل من هذا العام.

كيف لي أن أعرف إذا كنت قد وجدت شغفي؟

الشغف ليس شيئاً جامحاً تحتاج إلى مطاردته: وفقاً لـلمحللة النفسية والمدربة التنفيذي راشيل كالفرت، يمكن أن يكون من السهل جداً العثور عليه ، طالما كنت صادقاً مع نفسك حول ما تريده من الحياة. حدّد أولوياتك الأساسية. إذا كنت تفتش داخل نفسك وليس داخل غيرك فأنت على الطريق الصحيح.

2- أنشئ حديقة مجتمعية

هل تريد طريقة واحدة مجربة وحقيقية للبدء من جديد؟ ازرع حديقتك الخاصة بيديك. إليك دليل خطوة بخطوة لزراعة البذور لغد أكثر إشباعاً (ولذة).

– اجمع زملائك المزارعين: أولاً عليك تشكيل مجموعة من الأشخاص المهتمين ببناء حديقة في منطقتكم. ثم ، قم بتحديد الأساسيات: ما الذي ستزرعه ، وأين ستذهب الخضار عندما تكون جاهزة للحصاد ، وكيف ستتم إدارتها. قد يكون من المفيد إنشاء مجموعة من المبادئ التوجيهية والقواعد في البداية لذلك عليك أن تعرف بالضبط لمن ستتبرع بالطماطم مثلاً.

– البحث في الحي: اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه ، قد يكون العثور على موقع حديقة أصعب مهمة. إنّ تحديد بقعة ، سواء كان ذلك في جزء من الفناء الخلفي الخاص بك ، أو قطعة أرض للبيع ، والعمل على إنشاء عقد إيجار أو اتفاق مع مالك الأرض.

– الاستفادة من الموارد المحلية: معرفة ما إذا كان يمكنك تأمين رعاة وممولين للمساعدة في أشياء مثل الأدوات والبذور والأسوار. بعض الجمعيات في المجتمع تقدم المنح. تأكد من تنبيه الجيران إلى إنشاء الحديقة ، ودعوة كل من يهمه الأمر للمشاركة.

– ابدأ بالزراعة: مع تحول الشتاء ببطء إلى الربيع ، قم بإجراء اختبار للتربة على الأرض بحثاً عن الملوثات ومعرفة مقدار أشعة الشمس التي تحصل عليها : وفقاً لجمعية حديقة المجتمع الأمريكي ، تحتاج الخضار إلى ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس الكاملة كل يوم. ثم ، يمكنك أن تبدأ أخيراً بوضع البذور في الأرض، اختر الخضروات مثل الملفوف والجزر في البداية ووشاهد حديقتك تنمو.

3- قل نعم للمنتجعات الطبية التجميلية

قد يكون الجمال أكثر من مجرد بشرة جميلة نضرة ، ولكن في بعض الأحيان ، يمكن للتحسينات الخارجية الصغيرة أن تفعل المعجزات للداخل. عندما تكون مستعداً، فكر في أحد هذه العلاجات الطفيفة التي أوصى بها الأطباء المحليين.

– عملية رفع الوجه التجميلية السريعة

في حوالي 45 دقيقة ، يضع الدكتور مخدر موضعي ، ويدخل أداة التيتانيوم تحت عضلات الوجه ، ثم يحقن وينحت حشو حمض الهيالورونيك لسحب كل شيء إلى الأعلى والخلف.

– الوخز بالإبر

عادة ما يكون للوقت طريقة لجعلنا نبدو أكبر سناً، إلا إذا كنت قد جربت مؤخراً الوخز بالإبر بالترددات الراديوية الدقيقة. يستخدم الإجراء موجات الطاقة المستهدفة للوصول إلى أعمق طبقات الجلد ، مما يؤدي إلى تأثير تجديد عميق تم تحقيقه سابقاً من خلال علاجات الليزر وعمليات تقشير البشرة.

– التحسين الدقيق للوجه

Micro Facial Optimization ، وهو “تعديل” محافظ يستخدم قطرات دقيقة موضوعة بدقة من حشو حمض الهيالورونيك والبوتوكس بكميات صغيرة عبر أجزاء مختلفة من الوجه لتنسيق الميزات.

4- اعرف متى تقول وداعاً

هذا العام، كان لدينا جميعاً متسع من الوقت لتقييم الأمور التي تعمل في حياتنا والأخرى التي لا تعمل، وهذا يشمل علاقاتنا. هل تفكر في طرد شريكك السام من حياتك والبدء من جديد؟ تقترح مونيكا أونيل ، وهي عالمة نفس سريرية مقرها بوسطن ، إبقاء هذه الأشياء الأربعة في الاعتبار.

– التلاعب بالعقول: على شريك حياتك أن لا يرفض مشاركتك ما هو حقيقي أو التشكيك في صحة عواطفك، وإذا كان يجعلك تشعر بعدم الأمان،” أو بأنك شخص من الصعب أن يحبك أحد، فليس عليك أن تتحمله مطلقاً.

– منتصف الطريق لا يكفي: خاصة في الزواج ، الأمر لا يتعلق بالاجتماع في منتصف الطريق،” إنه يتعلق بالذهاب كل المسافة لمقابلة شريكك “. إذا كنت قد طلبت ذلك مراراً وتكراراً ، وما زال شريكك لا يفعل ذلك ، فقد ترغب في التفكير في التغيير.

– هل الأمر مجرد مشكلة عابرة؟ أو شيء أكثر من ذلك ؟: يكبر التوتر عندما يكون لديك أطفال يتعلمون من المنزل أو إذا كنتما تعيشان معاً في مساحة صغيرة. ولكن اسأل نفسك ما هو أكثر اتساقاً: ردك السلبي على الإجهاد ، أو ردك السلبي على شريك حياتك؟ إذا كان الأخير هو جوابك ، يمكن أن يدلك ذلك على أنه لديك عمل لتقوم به.

5- اسعَ للحصول على منحة

المال لا يمكنه شراء السعادة ، بالطبع ، لكنه يمكن أن يشتري لك الموارد لتحقيق أفكارك الأكثر طموحاً. سواء كنت تبحث عن ضخ نقدي للحفاظ على إبداعك أو منحة لإطلاق منظمة غير ربحية خاصة بك ، يمكن للعديد من المنظمات أن تساعدك.