5 موظفين يسرقون 3 ملايين دولار بطريقة غريبة لن تتصورها

أعلنت شرطة “نيو ساوث ويلز”، الإثنين، عن اعتقال امرأتين و3 رجال بعد اتهامهم بسرقة حوالى 250 طنا من سمك السلمون من مصنع لتجهيز الأسماك.

وتتجاوز قيمة هذه الكمية 4 ملايين دولار أسترالي (3 ملايين دولار أمريكي).

وبدأت الشرطة التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد أن اكتشف المدير التنفيذي لشركة استزراع وتصنيع السلمون أن حوالي 600 كيلوجرام من سمك السلمون تختفي يوميا من المصنع الواقع في إنجليبرن، جنوب غربي سيدني.

وأسفرت التحقيقات عن اعتقال امرأتين و3 رجال من موظفي الشركة. وفصلت الشركة موظفيها الخمسة.

وذكرت الشرطة أن الخمسة “استخدموا مناصبهم داخل الشركة لتصنيف منتجات السلمون الممتازة كأسماك غير صالحة للاستخدام، ثم يتم إخراجها من المصنع ونقلها للبيع أو المقايضة بمنتج آخر”.

وتتردد مزاعم بأن المجموعة سرقت أكثر من 250 طنا من سمك السلمون بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2020، وفقا للشرطة.