5 هدايا تجنبي شرائها لحماتك في عيد الأم

مع اقتراب عيد الأم فان العثور على هدية مناسبة وجيدة قد يكون أمراً سهلاً عليكي تجاه والدتك، ولكن مرهق للأعصاب تجاه حماتك، ولذلك قمنا بتجميع قائمة بأفكار هدايا ينصح بتجنب شرائها، حتى تحصلين على اختيار موفق للهدية المناسبة لها.

ماهي تلك الهدايا التي يجب عليكي تجنب شرائها لحماتك في عيد الأم:

1- الشوكولاتة

بالطبع يعشق الكثيرون الشوكولاتة لكنها ليست لحماتك لأنها كبيرة في السن وتناول الأطعمة المسكرة ليس في مناسبا لصحتها ولن تعجبها.

2-العطور

هذه الهدية رغم أناقتها وقيمتها لكنها لا تلقى استحسان حماتك لأن العطر أذواق ومن الممكن أن العطر الذي تحضرينه لها لا تحب رائحته.

3-الإكسسوارات الشبابية

يجب أن تعلمي أن كل سن ولها ذوقها واحتياجاتها والإكسسورات الشبابية التي تعشقين ارتداءها لن تعجب حماتك وستعتبرها هدية “أي كلام” لذلك تجنبي شراءها.

4-حذاء

إحضار حذاء لحماتك في عيد الأم فكرة غير مستساغة لأن الحذاء قد لا يأتي على مقاس قدمها أو يكون غير مريح لها ويفضل الابتعاد عن هذه الفكرة تماماً.

5-ملابس النوم

ليس من الذوق إحضار ملابس نوم لحماتك في عيد الأم ويفضل شراء إسكارف أو حجاب لكن ملابس النوم تجنبي شراءها في هذا اليوم.

6-بوكيه ورد

الورد حقاً جميل والكثير تغنى في عشقه لكن الورد لن ينال رضا حماتك لانه مع الوقت سيذبل وسيكون مكانه سلة المهملات، وهذا بالطبع من وجهة نظرها.