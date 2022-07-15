6 أخطاء لا يجب أن ترتكبها في حياتك المهنية

يجب تحليل كل إجراء تتخذه في حياتك المهنية بعناية، وخطوة واحدة خاطئة تدمر حياتك المهنية إلى الأبد، حيث تحتاج إلى التخطيط بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بحياتك المهنية.

يجب تحليل كل إجراء تتخذه في حياتك المهنية بعناية، وخطوة واحدة خاطئة تدمر حياتك المهنية إلى الأبد، حيث تحتاج إلى التخطيط بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بحياتك المهنية.

على الرغم من أن الجميع يميلون إلى ارتكاب أخطاء بريئة من وقت لآخر، إلا أن بعض الأخطاء تكلف الكثير، ومن المهم جداً أن تكون على دراية بكل ما تقوله أو تفعله في حياتك المهنية.

ووفقا لما ذكره موقع “timesofindia”، هناك بعض من أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في حياتك المهنية.

السعي وراء المال

بغض النظر عن مدى تفكيرك بالمال، لا تركض وراء المال فقط، وابحث عن وظيفة أو أنشئ مشروعًا أنت متحمس له حقًا، وفكر في رغباتك المهنية ولا تعطي الأولوية للمال على حساب مهنة مرهقة، فهذا لا يهمك.

بيع نفسك على المكشوف

لا يجب أن تشعر بالحاجة إلى إذلال نفسك عندما يسأل الناس ما هي إنجازاتك، لذلك لا تبيع نفسك على المكشوف، ولا تقفز أبدًا على فرصة بقبول أي ثمن يقدمونه، وتفاوض وحلل وخذ وقتك في التفكير فيما إذا كان ينبغي عليك تولي الوظيفة أم لا.

تعلم جميع أنواع المهارات

قد يبدو تعلم جميع أنواع المهارات إنجازًا كبيرًا، لكن في العالم المهني، لا ينصح بذلك، واصقل مهاراتك في المجال الذي تريده وتخصص في ذلك فقط، وسيساعدك هذا في بناء محفظة رائعة حيث يمكن لمسؤولي التوظيف تحليلك على أساس تخصصك.

نسيان التواصل

تشكل الشبكات جزءًا رئيسيًا من حياتك المهنية، وسيتم تقديم عدد من الفرص لك عندما تتفاعل مع محترفين مختلفين، وسيساعدك البقاء على اتصال مع الأفراد المتشابهين في التفكير أيضًا على اكتساب المزيد من المعرفة.

التفكير في مساهماتك سيتم الاعتراف بها دائمًا

في معظم الأوقات، لا يدرك المديرون حتى مساهمات موظفيهم، ومن الخطأ الكبير أن لا تشير إلى مساهماتك لأن مديرك على الأرجح لن يفعل ذلك، وفي أسوأ السيناريوهات، قد ينجح زميلك أكثر، فقط لأنه كان قادرًا على التواصل مع الآخرين.

جلب الأمور الشخصية إلى حياتك المهنية

أنه لخطأ فادح أن تدخل حياتك الشخصية في حياتك المهنية، ولا تشغل بالك بشأن مشاكلك مع زملائك لأنهم قد لا يحبون الانخراط في حياتك الشخصية أثناء التعامل مع العمل في المكتب، وقد يأتي هذا بنتائج عكسية في وقت لاحق.