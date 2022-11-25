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فيديو.. اليسا تكشف عن السبب وراء ظهورها بكف مغطى

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2022 6:34 مساءً
الفنانة اللبنانية اليسا

الفنانة اللبنانية اليسا

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اثارت صحة الفنانة اليسا قلق جمهورها وذلك بعد حفلها في القاهرة في 18 نوفمير الماضي بعدما ظهرت وهي تغطي كف يدها اليمنى، لتعود وتظهر في حفلها امس الخميس 24\11\2022 في دولة الكويت ايضاً.

والجدير بالذكر انها بحفل القاهرة ظهرت بضمادة طبية على كف يدها اليمنى، اما بحفل الكويت ظهرت أيضاً وهي ترتدي قفازا جلديا على نفس الكف.

بدورها، أوضحت اليسا، في المؤتمر الصحفي لحفلها في الكويت، أن سبب ذلك هو أنها قطعت يدها بالخطأ والجرح تمت خياطته.

وقالت: “قصيت إيدي بالغلط ومقطبة، وقلت أخبي الجرح، بلبس قفاز”، ليداعبها أحد الصحافيين قائلاً “اعتقدنا أنه قفاز الملاكمة”، لترد النجمة اللبنانية قائلة “أوعى حدا يغلط معي”.

يذكر أن إليسا عانت بسبب انتفاخ يديها منذ سنوات، وأجرت لها جراحة، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث خضعت للجراحة ولرحلة علاجية طويلة بين بروكسل وألمانيا وهو ما جدد مخاوف جمهورها ومحبيها حول يدها.

    المصدر :
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