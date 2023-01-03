نيللي: أرشح دنيا سمير غانم لتقديم الفوازير

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، كشفت الفنانة القديرة نيللي عن أكثر عمل له مكانة كبيرة من أعمالها التي قدمتها خلال مسيرتها، مضيفة: “أنا دايما فاكره فيلم “العذاب امرأة” لأني أنا وقتها اللي صممت أختار الدور اللي قدمته، وقتها كان في دورين وقررت أختار دور السيدة الشريرة ورفضت تقديم الدور اللي له مساحة أكبر وعملت شخصية الست اللي مش طيبة”.

ووجهت الفنانة القديرة نيللى، نصيحة هامة لكل السيدات، قائلة: “بقول لكل الستات لازم نسامح، التسامح بيحقق رضا النفس، والرضا هيخلق السعادة، واننا منبصش للحاجات الوحشة ونبص للحاجات الحلوة عشان نكون سعداء فى حياتنا”، مؤكدة أن الحب يجعل المرأة “منورة” ويؤثر على حياتها بشكل إيجابي.

وأشادت نيللى بالممثلين والممثلات الشابات من الجيل الجديد، قائلة: “أنا بحب الجديد دايما، لأنه حاجة بتدي أمل في الحياة، وبحب دنيا سمير غانم جدا، وهى تقدر تقدم الفوازير لأنها موهوبة”.

وبسؤالها عن الدور الذي كانت تحلم بتقديمه، أجابت نيللي: “يا بخت من زار وخفف، والله أنا عملت كل حاجة واستمتعت كثيراً بأدواري اللي قدمتها، أنا بحب الشخصية الفرعونية وكنت أحب أقدمها عشان رقبتي طويلة زي رقبتها، وأنا بحب نفرتيتي وحاطه صورتها عندي”.