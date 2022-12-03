7 أكاذيب تعرقل رحلة النجاح.. اليكم ابرزها

يعد تحقيق النجاح واحدا من أهم الأهداف التي يسعى الناس للوصول إليها، ولكن الطريق إلى ذلك يتخلله الكثير من العقبات، التي لا تزول إلا بالتخلي عن المعتقدات الخاطئة.

وهناك 7 أكاذيب كفيلة بتقليل العزيمة والإرادة والتصميم على تحقيق النجاح، يجب التوقف عن تصديقها للمضي قدما بشكل إيجابي:

الجميع سوف يضحكون علي

هناك سر سيخفف من وطأة الشعور بالفشل، يكمن في القناعة بأن لا أحد يهتم إذا فشلت.

الحل دائما في البدء من جديد وإعادة المحاولة، فكل فشل يعني خطوة جديدة باتجاه النجاح.

لن تكون النتيجة جيدة بما فيه الكفاية

معايير النجاح تختلف من شخص لآخر، وتقييم درجة الوصول لنتيجة مرضية متفاوت بين الناس.

أي شيء تبدؤه في الحياة، ستكون معه أمام خيارين، إما ستنجح، أو سيكون لديك فرصة لتعلم شيء يساعدك على النجاح في شيء ما لاحقا.

فات الأوان – أنا كبير في السن

النجاح لا يعرف العمر إطلاقا، وتحقيق الأحلام يرتبط بتصميمك وإرادتك بغض النظر عن السنوات التي انقضت من حياتك.

أنا جيد جدا للقيام بهذا العمل

التفكير بأنك قادر على فعل جميع الأشياء بشكل جيد للغاية، واحد من أكثر العقبات على طريق النجاح.

يجب الاعتراف ضمنيا أننا لسنا قادرين على أداء كافة المهام بنفس المستوى من الجودة.

فالدعم الذي قد يتلقاه الأشخاص من الوالدين، بأنهم أذكياء جدا وقادرين على تحقيق الإنجازات بأقل جهد ممكن، يعتبر من أكثر الأكاذيب التي تهيمن على عقول الأبناء وتمنعهم من تحقيق النجاح.

لا أستطيع التحمل

يقول بعض الناس إنهم لا يستطيعون تحقيق أحلامهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك، هذا صحيح في بعض الحالات، ولكن بالمجمل هناك الكثر ممن ليسوا على استعداد للتخلي عن كثير من الأمور الثانوية في سبيل دعم أحلامهم ودفعها للتحقق.

ربما فكر شخص آخر بالفعل في ذلك

نعم بالفعل، ربما فكر شخص آخر بالفعل في كل ما تخيلته، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك لأنهم سمحوا لكل تلك الأكاذيب السابقة بالسيطرة عليهم.

لقد حاولت ذلك بالفعل

تعد هذه الأكذوبة الأكثر خطرا على الإطلاق، وعلى الرغم من وجود استثناءات لكل قاعدة، ولكن في معظم الأحيان “حاولت ذلك بالفعل” هي إشارة إلى أن شخصا ما لا يبحث بالفعل عن حل، بل يبحث بدلا من ذلك عن أعذار لعدم اتباع المسارات الصعبة التي قد تؤدي إلى حل.

وفي الخلاصة، يجب على الناس عدم الوقوع في حب الأكاذيب الكفيلة بعرقلة رحلة النجاح، والتحلي بالصبر والثقة والإصرار وتعلم الدروس في سبيل تحقيق الأحلام بشكل مرض.