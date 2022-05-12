7 خطوات لاستعادة الثقة بالنفس.. اليكم اهمها

تعاني الكثير من الفتيات من ضعف الثقة بالنفس، فضلاً عن عدم الرضا عن النفس، ولكن الثقة شيء ضروري للحياة وتخطي الفشل والصعوبات، لذلك إذا كنتِ تواجهين العديد من الصعوبات التي تستنزف طاقتك وتسبب لك الإحباط، نقدم لكِ عدة خطوات لاستعادة الثقة في حياتك من جديد.

1. ابدأي في تغيير أفكارك:

تغيير الأفكار السلبية هو أول الطريقة لتعزيز ثقتك بنفسك، لذلك في كل مرة تفقدين ثقتك في نفسك واجهي تلك الأفكار، كما يجب التغاضي عنها والتغلب عليها، وأن لا تسمحي بأن تؤثر عليكِ، لذلك دافعي عن نفسك ولا تستسلمي للأفكار السلبية.

2. ركزي على أهدافك وخذي خطوات صغيرة:

من المهم لاستعادة ثقتك بنفسك أن تركزي على أهدافك التي تريدين تحقيقها، ولكن لا تتسرعي من أجل ذلك، بل يجب عليكي أن تبدأي خطوات صغيرة أولاً لتصلي إلى ما تريدين ولا تقللي من عزيمتك.

كما أن تلك الخطوات الصغيرة ستساعدك مع الوقت على الثقة والنجاح أكثر وأكثر حتى تصلي إلى النجاح الكامل.

3. تعرفي على نفسك:

يجب عليكي أن تتعلمي التعرف على نفسك، وأنكِ أنتِ التي تحددين قراراتك، لذلك ضعي القواعد وحدودك الخاصة واتبعيها، وأيضاً تعرفي على مكنونات نفسك وصفاتكِ المميزة لتحب نفسك وتثقين بها.

4. اهتمي بنفسك:

الاهتمام بالنفس من أهم خطوات ثقتك بنفسك ومفتاح الشعور بالرضا مهما واجهتي من تحديات، لذلك احرصي على الاهتمام بنفسك في كل وقت بالرغم من الظروف التي من الممكن أن تواجهها في الحياة.

5. ابحثي عن الأشياء التي تجدين راحتك بها:

كل شخص يجد في بعض الأشياء راحته مثل الموسيقى أو ممارسة الهوايات المفضلة أو مشاهدة فيلماً أو الالتقاء مع الأصدقاء وغيرها، لذلك أياً كان الشيء الذي يجعلك تشعرين بالراحة فعليكي فعله، من أجل استعادة طاقتك، كما تستعيدين ثقتك بنفسك.

6. ابتسمي دائماً:

الابتسامة شيء مهم يدعو للتفاؤل، وحتى إن لم تكوني واثقة من نفسك، فإن الابتسام سوف يظهرك شخصاً واثقاً، كما أنها تجعلك تشعرين بالإيجابية وأن الحياة أفضل، لذلك ارسمي الابتسامة على وجهك دائماً ولا تحزني.

7. اتركي الماضي خلفك وركزي على حاضرك:

لا تفكري في الماضي فبدلاً من الشعور بالحزن والضيق للفشل في شيء حدث في الماضي، ابدأي في شيء جديد واتركي الماضي، لذلك يجب عليكِ التركيز على الحاضر والمستقبل لتحقيق أفضل ما لديكِ، وتعزيز ثقتك بنفسك بدلاً من خسارتها.