رسمياً.. برشلونة يعلن انتقال لاعبه ديست إلى أيندهوفن

أعلن نادي برشلونة اليوم الإثنين عن انتقال لاعبه الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة.

وقال النادي الكتالوني في بيان، إن ديست سيعار “حتى 30 يونيو 2024″، مضيفا أن النادي الهولندي لديه “خيار شراء اللاعب الأمريكي” نهائيا.

FC Barcelona and PSV Eindhoven have reached an agreement for the loan of the player Sergiño Dest until 30 June 2024. The Dutch club has an option to buy. The club reserves the right to a percentage of any future sale of the player.

