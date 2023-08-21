رسمياً.. برشلونة يعلن انتقال لاعبه ديست إلى أيندهوفن

أعلن نادي برشلونة اليوم الإثنين عن انتقال لاعبه الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة.

وقال النادي الكتالوني في بيان، إن ديست سيعار “حتى 30 يونيو 2024″، مضيفا أن النادي الهولندي لديه “خيار شراء اللاعب الأمريكي” نهائيا.

FC Barcelona and PSV Eindhoven have reached an agreement for the loan of the player Sergiño Dest until 30 June 2024. The Dutch club has an option to buy. The club reserves the right to a percentage of any future sale of the player. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2023

وتابع “يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية في حالة بيع سيرجينيو في المستقبل”.

وولد ديست الذي يدافع عن ألوان المنتخب الأمريكي منذ 2019 وخاض معه 26 مباراة حتى الآن، في هولندا وقد أعير للموسم الثاني تواليا بعدما أمضى الموسم الماضي 2022-2023 بقميص ميلان الإيطالي.

ولم يكن ابن الـ22 عاما موفقا كثيرا في تجربته الإيطالية، إذ اكتفى بخوض 8 مباريات فقط في الدوري و14 في جميع المسابقات بألوان “الروسونيري”.

وكان برشلونة قد تعاقد مع ديست في العام 2020 قادما من أياكس أمستردام، وخاض 72 مباراة بألوان “البلاوغرانا”.

وخلال موسمه الوحيد مع الفريق الأول لأياكس الذي تدرج في صفوف فرقه العمرية منذ 2012 حتى 2019، قدم ديست أداء ملفتا في المباريات الـ38 التي خاضها معه، ما دفع برشلونة إلى الحصول على خدماته.