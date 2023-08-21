الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسمياً.. برشلونة يعلن انتقال لاعبه ديست إلى أيندهوفن

منذ 40 دقيقة
سيرجينو ديست

سيرجينو ديست

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي برشلونة اليوم الإثنين عن انتقال لاعبه الظهير الأيمن الأمريكي سيرجينيو ديست إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة.

وقال النادي الكتالوني في بيان، إن ديست سيعار “حتى 30 يونيو 2024″، مضيفا أن النادي الهولندي لديه “خيار شراء اللاعب الأمريكي” نهائيا.

وتابع “يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية في حالة بيع سيرجينيو في المستقبل”.

وولد ديست الذي يدافع عن ألوان المنتخب الأمريكي منذ 2019 وخاض معه 26 مباراة حتى الآن، في هولندا وقد أعير للموسم الثاني تواليا بعدما أمضى الموسم الماضي 2022-2023 بقميص ميلان الإيطالي.

ولم يكن ابن الـ22 عاما موفقا كثيرا في تجربته الإيطالية، إذ اكتفى بخوض 8 مباريات فقط في الدوري و14 في جميع المسابقات بألوان “الروسونيري”.

وكان برشلونة قد تعاقد مع ديست في العام 2020 قادما من أياكس أمستردام، وخاض 72 مباراة بألوان “البلاوغرانا”.

وخلال موسمه الوحيد مع الفريق الأول لأياكس الذي تدرج في صفوف فرقه العمرية منذ 2012 حتى 2019، قدم ديست أداء ملفتا في المباريات الـ38 التي خاضها معه، ما دفع برشلونة إلى الحصول على خدماته.

    المزيد من منوعات

    المقهى من الداخل
    "مياو كافيه".. أول مقهى لمحبي القطط في غزة
    تقنية التدهور الحراري العكسي
    مادة جديدة بمقياس النانو للتحكم في الحريق
    ليونيل ميسي
    قميص ميسي و"رائحة عرقه" يثيران الجدل

    الأكثر قراءة

    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    اجتجاجات في السويداء السورية
    "برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!