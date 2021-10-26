9 أشياء تجعلك جذابا في عيون الآخرين دون جهد كبير

جميعنا نسمع أن هذا الشخص جذاب، أو مميز، لكننا لم نستطع معرفة الأسباب التي تجعله يبدو كذلك. في الواقع، تتجاوز الجاذبية المظهر الخارجي وتشمل عدة مميزات أخرى.

وفي تقرير نشره موقع “أوارنس أكت” (awareness act) الأميركي، تستعرض الكاتبة هارلي مانسون 9 عوامل تجعل الآخرين ينجذبون إليك دون جهد كبير.

1. لا تتصرف كأنك شخص غامض

وجدت دراسة ألمانية حديثة أنه من المرجح أن يجدك الناس جذابا للغاية إذا تمكنوا من فهم شخصيتك بسرعة، أما إذا كنت غامضا إلى حد ما، فلن تبدو شخصا جذابا.

2. روح الدعابة

عندما يجعلك شخص ما تضحك، فإنه سيكون على الأرجح جذابا بالنسبة لك. وتظهر عدد من الدراسات أن الرجال يجدون أن النساء اللاتي يتمتعن بروح الدعابة أكثر جاذبية من غيرهن.

3. قليل من المكياج

وجدت إحدى الدراسات المنشورة على موقع المعاهد الوطنية للصحة أن كمية مساحيق التجميل التي تضعينها يمكن أن تؤثر على نظرة الآخرين إليك. ويُنظر إلى المكياج الطبيعي -وفقا للدراسة- بشكل إيجابي أكثر من المكياج الفاقع.

4. حب الذات

قد يبدو الأمر مستفزا، لكن حب الذات يجعلك أكثر جاذبية، إذ تبدو للآخرين أكثر ثقة بنفسك.

5. التوتر

يقول نيك هوبسون، عالم النفس ومدير العلوم في شركة “سايكولوجي كومباس”، إن هناك صلة بين التوتر والجاذبية. ويوضح هوبسون “كلما زاد شعور الشخص بالقلق أثناء اللقاء الأول مع شريك محتمل، زاد انجذابه إليه، وزادت فرصة إقامة علاقة قوية معه”.

6. لغة الجسد

في دراسة نُشرت عام 2016 بمجلة “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم”، راقب المؤلفون السلوكيات غير اللفظية ودورها في الجاذبية. أظهرت الدراسة أن “وضعية الجسد المريحة” كانت سببا في تجدد اللقاء بنسبة 76%.

7. العناية بالمظهر

تظهر الأبحاث أن جزءا كبيرا من الجاذبية يعتمد على الشكل الخارجي. ويوضح عالم النفس جيريمي نيكولسون قائلا “على وجه التحديد، تندرج السمات الأكثر جاذبية تحت عنوان العناية بالمظهر، أي الزينة والشعر النظيف والملابس الجميلة والجلسة المريحة والوزن الصحي”.

8. الابتسامة

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية أن النساء اللواتي يبتسمن باستمرار أكثر جاذبية من غيرهن.

ويوضح أليك بيل، عالم نفس في جامعة كولومبيا البريطانية ومؤلف الدراسة، “يربط الناس عادة تعبيرات السعادة بالأنوثة. هذا التناقض المعياري بين الجنسين يمكن أن يفسر عدم الجاذبية النسبية لسعادة الذكور”.

9. الفواكه والخضروات

وفقا لدراسة أجرتها جامعة ماكواري في أستراليا عام 2017، تنجذب النساء أكثر للرجال الذين يأكلون الفواكه والخضروات، مقارنة بأولئك الذين يتناولون الكثير من المعكرونة أو الخبز. والسبب هو أن الرجال الذين يأكلون الأطعمة النباتية رائحتهم أفضل ممن يتناولون غيرها من الأطعمة، وفقا للدراسة.