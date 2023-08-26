9 قتلى بينهم نساء.. جلسة شاي تتحول إلى جحيم من النيران في الهند

تحولت ما كانت من المفترض أن تكون جلسة هادئة لاحتساء الشاي، إلى كارثة حقيقية، بعد أن اندلعت النيران في عربة قطار متوقفة جنوبي الهند، مما أسفر عن مقُتل 9 أشخاص على الأقل، السبت.

واشتعلت النيران في العربة المفصولة عن قطار، والتي كانت متوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند، قبيل فجر السبت، عندما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس: “كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي، مما تسبب بالحريق”.

وأضاف: “قتل 9 أشخاص، من بينهم 3 نساء، وأصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم”. ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، فيما تمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وذكرت تقارير وسائل إعلامية محلية، أن الركاب “كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز انفجرت، وحاولوا استخدامها”.

وتضم الهند شبكة سكك حديد هي من بين الأكبر في العالم. وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية، إلا أن أسوأها كان عام 1981، عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر، موديا بحياة 800 شخص.

وفي يونيو، تسبب تصادم 3 قطارات، بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.