9 نصائح بسيطة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

يراود الكثير من الأشخاص هذه الأيام الشعور بالقلق بشأن عدم التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

بدأت شركات كثيرة في استدعاء موظفيها للعودة إلى العمل من المكاتب بعد فترة العمل عن بعد بسبب الظروف الوبائية التي شهدها العالم منذ مطلع عام 2020.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عدة نصائح أدلى بها كل من أليخاندرو ليراس، الأستاذ بقسم علم النفس في جامعة إلينوي بإربانا-شامبين، وإيرل ميلر، أستاذ علم الأعصاب في معهد بيكوير للتعلم والذاكرة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج، ولاري روزين، أستاذ علم النفس بجامعة ولاية كاليفورنيا.

وقدم الخبراء عدة نصائح لإنجاز المهام بأقصر وقت وأقل مجهود ما يسمح بالموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية بعد العودة للعمل من مقرات الشركات وقضاء مزيد من الوقت بعيدا عن المنزل والأسرة، ونذكر تلك النصائح في النقاط التالية:

1.تقسيم مهامك إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

2.رتب مهامك وفق أهمية كل منها.

3.ابتعد عن المهام الأقل أهمية، حتى وإن كان من السهل إكمالها.

4.حاول أن تعمل في الوقت الذي تجد نفسك فيه أكثر إنتاجية.

5.ركز على مهمة واحدة وأنجزها وتجنب الانخراط في عدة مهام في وقت واحد.

6.اضبط العداد لمدة 20 دقيقة، واعمل على مهمة واحدة فقط خلالها.

7.تقبل فكرة عدم استطاعتك إنهاء جميع مهامك.

8.لا تضغط على نفسك كثيرا حتى تصل إلى نقطة الإرهاق.

9.ضع حدودا لنفسك مثل وقت النوم في موعد ثابت.