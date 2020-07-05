“صوت بيروت انترناشونال” يطلق برنامج “صوت الناس” مع الإعلامي ماريو عبود

“لأن الوجع ما بقا ينحمل، لأن الهواجس صارت كبيرة، صوت الناس لازم يكون أقوى”… بهذه المقدمة أطلق موقع “صوت بيروت انترناشونال” برنامجه الأسبوعي “صوت الناس” من تقديم الاعلامي ماريو عبود.

اللبنانيون على موعد مع الحلقة الأولى مع الضيف النائب العميد شامل روكز، يوم الأربعاء في 8 تموز الساعة السادسة مساء، وستبث الحلقة مباشرة عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال” وصفحته على “فايسبوك“.

الهدف من البرنامج الجديد ايصال صرخة اللبنانيين وقهرهم ومعاناتهم من مختلف الأزمات التي تعصف بلبنان، والتي يدفعون ثمنها يومياً بطالة وفقراً وجوعاً، وحلمهم بالتغيير من خلال اسقاط الطبقة الحاكمة ورؤوس الفساد الذين عاثوا في البلد نهباً وفساداً وتدميراً على مدى سنوات، حتى امتلأت خزائنهم من جيوب الناس، ليبدأوا بعدها باعلان أن المجاعة قادمة وستفتك بالجميع، وفوق هذا لا يزالون متمسكين بمناصبهم لسرقة المزيد.

من حق اللبناني أن يكون له منبراً، و”صوت الناس” سيكون صوته وما يختلج صدره، ويبقى الأمل أن يساهم البرنامج بالتغيير لما يتوق اليه المواطنون.