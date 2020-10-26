أداة تشخّص السكتات الدماغية باستخدام هاتف ذكي

كشف موقع “MedicalXpress” عن نجاح فريق من الباحثين من كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة بنسلفانيا، ومستشفى هيوستن ميثوديست بالولايات المتحدة، في تطوير أداة لتشخيص الإصابة بالسكتات الدماغية خلال أربع دقائق فقط، باستخدام هاتف ذكي، وذلك بعيداً عن الطرق التقليدية والمعروفة والتي تستغرق وقتاً طويلاً وترتكز على الفحص السريري والتصوير الشعاعي.

وبحسب الموقع فقد طوّر الباحثون الأداة، الّتي تعتبر الأولى من نوعها، استناداً إلى برنامج “التعلّم الآلي” للذكاء الإصطناعي، الّذي يعمل بمساعدة الهاتف الذكي ويشخص بطريقةٍ سريعة السكتة الدّماغية بناءً على التغييرات الّتي قد تطال قدرة المريض على التحدّث وعلى تحريك عضلات وجهه وخدّيه.

ومن جهته، أوضح جيمس وانغ، قائد فريق الباحثين قائلاً: “تعد كل دقيقة في حياة المريض الّذي يعاني من أعراض السكتة الدماغية مهمّة. وبالرّغم من ذلك، فيجد أطباء الطوارئ خيارات محدودة للتعامل مع هذه الحالة كإرسال المريض للقيام بتصويرٍ شعاعي باهظ الثمن وبحاجة لوقتٍ طويلٍ أو الإتصال مثلاً بطبيب أعصاب الّذي قد يكون مشغولاً للقيام بالإختبارات السريرية الضرورية.”

وقد اختبر الباحثون الأداة على أكثر من ثمانين مريضاً يعانون من أعراض السكتة الدماغية في مستشفى هيوستن ميثوديست، حيث طلبوا من كل مريض إجراء اختبار الكلام لتحليل كلامهم ومدى إدراكهم أثناء التسجيل عبر هاتف آيفون. وتبيّن أنّ الأداة تتمتّع بدقة بنسبة 79 في المئة مقارنة مع التشخيص السريري.

وأكد الباحثون أنّه يمكن لمقدّمي الرّعاية أو المرضى أنفسهم استخدام الأداة لإجراء التشخيص الذاتي للسكتة الدماغية قبل الوصول إلى المستشفى.