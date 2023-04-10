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إليكم العناصر الكيميائية المفيدة لعمل القلب والأوعية الدموية

منذ 48 دقيقة
القلب - تعبيرية

القلب - تعبيرية

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كشفت أخصائية التغذية، ماريا فولينكينا، عن أن المغنيسيوم والزنك والنحاس هي عناصر كيميائية مفيدة لجهاز القلب والأوعية الدموية.

صرحت أخصائية التغذية وعلم النفس الرياضي، ماريا فولينكينا، بهذا في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني، مضيفة أن المغنيسيوم والزنك والنحاس توفر الأداء الصحيح لنظام القلب والأوعية الدموية.

وقالت الأخصائية الروسية إنه يجب تعاطي المغنيسيوم في حال اضطرابات كالقلق، ويؤثر نقص هذا العنصر الكيميائي بشكل خطير على الحالة الصحية.

وأضافت الأخصائية قائلة: “أن الزنك يلعب دورا رئيسيا في جهاز المناعة وفي إنتاج الطاقة، ويساعد مع النحاس في ضمان الأداء السليم لنظام القلب والأوعية الدموية”.

مع ذلك فإن ماريا فولينكينا، أشارت إلى الفوائد القلبية لـ “ميثيل بي 12 ” وحمض الفوليك. وبحسب الخبيرة فإن فيتامين “بي 12” يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، كما أنه يحفّز جهاز المناعة مع تقوية الجهاز العصبي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتحد جيدا مع حمض الفوليك (B9) ، لذا يجب تناولهما معا.

وقالت الأخصائية إن “هذه المغذيات الدقيقة ضرورية لدعم التفاعل المثيلي، الذي بدوره يقوم بإصلاح الحمض النووي ومقاومة السرطان، ويلعب دورا مهما في النشاط الدهني”.

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