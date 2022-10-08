اعرف الفرق بين أعراض القلق والاكتئاب وعلاجهما

يحتفل العالم في يوم 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية، ومن أبرز الأمراض الشائعة التي تؤثر على الصحة النفسية الاكتئاب والقلق، لذا نتعرف على الاختلافات بينهما وكيفية علاجهما، بحسب موقع “Health”.

ما هو الاكتئاب؟

من الطبيعي أن تشعر بالإحباط أو الحزن أو اليأس في المواقف المؤلمة أو الصعبة ومع ذلك، إذا استمرت مشاعر الفراغ أو الحزن لأكثر من أسبوعين، فهي علامات على الاكتئاب، خاصة عندما تكون الأحداث الإيجابية أو التحسينات في البيئة غير قادرة على رفع الحالة المزاجية.

يتميز اضطراب الصحة العقلية هذا بفقدان الاهتمام بالأنشطة، والأرق، والتهيج، والغضب، والشعور بالتباطؤ، ونقص الطاقة، والتغيرات في الشهية والوزن، ومشاكل الجهاز الهضمي، ومشاكل النوم، وما إلى ذلك، وتشمل الأعراض الأخرى التعب المزمن وصعوبة في التركيز وأفكار انتحار أو موت.

ما هو القلق؟

يتسم القلق بالخوف المستمر والمفرط والقلق بشأن العمليات اليومية غالبًا ما يعاني المرء من سرعة التنفس وسرعة دقات القلب والتعرق والتعب عند القلق.

تعد هذه الحالة جزءًا من استجابة الفرد للتوتر تشمل العلامات الرئيسية للقلق المستمر الأرق الجسدي، والتهيج، ومشاكل النوم، والشعور بالرهبة، والذعر، أو الهلاك، والتعب المستمر، وضباب الدماغ، وصعوبة إدارة الخوف والقلق.

التداخل بين القلق والاكتئاب:

على الرغم من أنه ليس كل من يعاني من القلق أو الاكتئاب أو كلتا الحالتين سيخضع لنفس مجموعة الأعراض، إلا أن هناك العديد من الأعراض المتداخلة للاثنين.

تشمل الأعراض التي يمكن أن يعاني منها مع الاكتئاب أو القلق تغيرات في مستوى الطاقة، ومشاكل في المعدة دون سبب واضح، وآلام وأوجاع، وزيادة التهيج، وصعوبة في الذاكرة، والتركيز، والتركيز، وتغيرات في أنماط النوم.

الاكتئاب والقلق: كيف يختلفان؟

الاكتئاب والقلق نوعان من اضطرابات المزاج.

الأعراض الأساسية هي الفوارق الرئيسية بين الحالتين.

يجلب الاكتئاب شعورًا مستمرًا بالحزن.

يميل الشخص إلى فقدان الاهتمام بالأنشطة التي أحبها من قبل، وهناك نقص في الطاقة، حتى أن بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب يرغبون في إيذاء أنفسهم.

يشكل القلق قلقًا أو خوفًا شديدًا لا يمكن السيطرة عليهما، اعتمادًا على درجة القلق ونوع الاضطراب، يمكن للشخص أن يشعر بالقلق أثناء الأنشطة اليومية مثل مقابلة أشخاص جدد.

3 نصائح للتعامل مع الاكتئاب والقلق للحفاظ على صحة نفسية إيجابية:

1. الرعاية الذاتية

الأشياء التي تساعد الشخص على العيش بشكل جيد يمكن أن تحسن الصحة الجسدية والعقلية، تساعد الرعاية الذاتية في تقليل التوتر وتقليل فرص الإصابة بالمرض وزيادة الطاقة، يمكن أن يترك تخصيص القليل من الوقت للعناية الذاتية في الروتين اليومي تأثيرًا كبيرًا.

تتضمن بعض أنشطة الرعاية الذاتية ممارسة الرياضة بانتظام، وإعطاء الأولوية للنوم، وممارسة الامتنان، والتركيز على الإيجابية، وما إلى ذلك.

2. التأمل

ينتج التأمل عقلًا هادئًا في حالة عميقة من الاسترخاء أثناء التأمل، يقضي المرء على جميع الأفكار المختلطة التي تزاحم العقل وتسبب التوتر من خلال التركيز على التنفس، النشاط يحسن الصحة الجسدية والعاطفية.

3. الاحتفاظ بالذكريات اليومية في مفكرة

المجلة هي أداة مفيدة لإدارة الصحة العقلية، يساعد على التعامل مع المشاعر الغامرة بالتعبير عنها في شكل مكتوب، تساعد كتابة اليوميات في السيطرة على الأعراض ورفع الحالة المزاجية من خلال إعطاء الأولوية للمشاكل والمخاوف وتحديد الأفكار والسلوكيات السلبية والانغماس في الحديث الذاتي الإيجابي.