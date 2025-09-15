اكتشاف مبكر للسرطان.. فحص دم يكشف المرض قبل 10 سنوات!

طور باحثون في مركز ماساشوستس العام بالولايات المتحدة فحص دم يُعرف باسم خزعة الدم السائلة يمكنه الكشف المبكر عن سرطان الرأس والرقبة المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بدقة عالية، حتى قبل ظهور الأعراض بعشر سنوات.

ويكشف الفحص عن الحمض النووي للورم في الدم، ما يتيح بدء العلاج في مراحل مبكرة، بتدخل أقل كثافة وآثار جانبية أقل مقارنة بالعلاجات التقليدية، وفق ما نُشر في مجلة Clinical Cancer Research وتناقلته نيوزويك.

ويشير الخبراء إلى أن فيروس HPV مسؤول عن نحو 70% من سرطانات البلعوم الفموي في الولايات المتحدة، التي تشهد زيادة سريعة في معدلات الإصابة، ولا توجد حالياً فحوصات للكشف المبكر عنها، على عكس سرطان عنق الرحم. وغالباً ما يُشخص المرض بعد انتشار الورم إلى الغدد الليمفاوية، ما يستلزم علاجات مكثفة قد تترك آثاراً جانبية كبيرة.

وقال الدكتور دانيال فادن، أخصائي جراحة أورام الرأس والرقبة: “هذه أول دراسة تثبت إمكانية الكشف الدقيق عن سرطان الرأس والرقبة الإيجابي لفيروس HPV عبر الدم قبل سنوات من ظهور الأعراض، ما يتيح علاج المرض في مراحله المبكرة”.