الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف مبكر للسرطان.. فحص دم يكشف المرض قبل 10 سنوات!

منذ 60 دقيقة
فحص دم

فحص دم

A A A
طباعة المقال

طور باحثون في مركز ماساشوستس العام بالولايات المتحدة فحص دم يُعرف باسم خزعة الدم السائلة يمكنه الكشف المبكر عن سرطان الرأس والرقبة المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) بدقة عالية، حتى قبل ظهور الأعراض بعشر سنوات.

ويكشف الفحص عن الحمض النووي للورم في الدم، ما يتيح بدء العلاج في مراحل مبكرة، بتدخل أقل كثافة وآثار جانبية أقل مقارنة بالعلاجات التقليدية، وفق ما نُشر في مجلة Clinical Cancer Research وتناقلته نيوزويك.

ويشير الخبراء إلى أن فيروس HPV مسؤول عن نحو 70% من سرطانات البلعوم الفموي في الولايات المتحدة، التي تشهد زيادة سريعة في معدلات الإصابة، ولا توجد حالياً فحوصات للكشف المبكر عنها، على عكس سرطان عنق الرحم. وغالباً ما يُشخص المرض بعد انتشار الورم إلى الغدد الليمفاوية، ما يستلزم علاجات مكثفة قد تترك آثاراً جانبية كبيرة.

وقال الدكتور دانيال فادن، أخصائي جراحة أورام الرأس والرقبة: “هذه أول دراسة تثبت إمكانية الكشف الدقيق عن سرطان الرأس والرقبة الإيجابي لفيروس HPV عبر الدم قبل سنوات من ظهور الأعراض، ما يتيح علاج المرض في مراحله المبكرة”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من الصحة

شعار منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية تطلق أول شبكة قادة للطوارئ في أفريقيا وشرق المتوسط
ممرض يملأ حقنة بلقاح الإيبولا قبل حقنه لمريض في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية. رويترز - أرشيفية
منظمة الصحة العالمية تبدأ حملة تطعيم ضد إيبولا في الكونغو الديمقراطية
ممارسة الرياضة في الصباح أمرا صحيا
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر