العزلة الاجتماعية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

حذر بيان علمي جديد صادر عن جمعية القلب الأمريكية من أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة بنسبة 30٪.

ويسلط البيان الضوء على نقص البيانات المتعلقة بالتدخلات التي يمكن أن تحسن صحة القلب لدى الأشخاص المعزولين أو الوحيدين، وتم نشره في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقال الدكتور كريستال وايلي سيني، الذي ترأس الفريق الذي كتب البيان: “على مدى 4 عقود من البحث أثبتت بوضوح أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة مرتبطان بنتائج صحية ضارة”.

وأضافت في بيان صحفي للجمعية قائلاً:”بالنظر إلى انتشار الانفصال الاجتماعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن تأثير الصحة العامة كبير للغاية”.

وأوضح البيان أنه ما يقرب من ربع البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر معزولون اجتماعيًا، وقد يكون ما يصل إلى 47٪ وحيدًا، وفقًا لجمعية القلب، ويزداد الخطر مع تقدم العمر بسبب عوامل مثل التقاعد والترمل.

وتعتبر العزلة الاجتماعية هي وجود اتصال شخصي غير متكرر مع الأشخاص من أجل العلاقات الاجتماعية، ومثل العائلة أو الأصدقاء أو أفراد من نفس المجتمع أو المجموعة الدينية، والوحدة هي عندما تشعر أنك وحيد أو أن اتصالك بالآخرين أقل مما تريد.