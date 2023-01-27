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الفلفل الاندونيسي.. علاج جديد وفعال لـ "كوفيد 19"

منذ 6 دقائق
متحورات كورونا تثير القلق

متحورات كورونا تثير القلق

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تمكن علماء في البرتغال وجامعة بريطانية من اكتشاف مركب فعال لعلاج “COVID-19”.

اكتشف علماء في معهد أنطونيو لوبو أنتونز البرتغالي للطب الجزيئي وجامعة كامبريدج في بريطانيا، المركب القلوي “بيبيرلونجومين PL” في الفلفل الطويل “الفلفل الإندونيسي” ، والذي يستخدم كمكون في الطب الشعبي في الطب الآسيوي التقليدي، وفق موقع “لينتا رو”.

وفقًا لمجلة ACS Central Science، أظهرت نتائج استخدامه على الفئران المختبرية أن هذا المركب له تأثير قوي مضاد للفيروسات وفعال ضد فيروس كورونا التاجي المستجد، مما يقلل من التهاب الرئة ويؤخر تطور المرض.

اختبر الباحثون المركب في علاج الفئران المصابة بمتغير ألفا، ومتغير دلتا، ومتغير “Omicron” من فيروس كورونا المستجد، وكان فعالًا في جميع الحالات الثلاث.

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