القنافذ البحرية .. علاج مصابي كورونا بعد التعافي

يمكن أن يكون استخدام الأدوية التي يتم تصنيعها على أساس كافيار قنافذ البحر والطحالب وكذلك بعض النباتات المحفزة للمناعة وسيلة فعالة لعلاج إعادة التأهيل للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

أعلن رئيس مختبر علم الأحياء التابع لمعهد مورمانسك للأحياء البحرية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري فوسكوبوينيكوف لوكالة “سبوتنيك” أن استخدام العقاقير التي تعتمد على عشب البحر وإشنسا وبعض المكونات الأخرى يمكن أن يصبح وسيلة فعالة لزيادة المناعة لدى المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأشار العالم إلى أنه تم تطوير أدوية مماثلة قبل نحو عامين لمرضى السرطان بعد العلاج الكيميائي.

وأوضح العالم أن كافيار قنفذ البحر وبعض النباتات لها خاصية تحفيز المناعة، وعشب البحر لديه القدرة على إزالة المعادن الثقيلة والنويدات المشعة من الجسم التي يمكن أن تبقى بعد الاستخدام المطول للعقاقير.

بدوره، أشار الباحث الرائد في المركز العلمي الجنوبي لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ ستيبانيان إلى أنه بدلاً من عشب البحر الذي يتم الحصول عليه في البحار الشمالية، من الممكن دراسة فعالية أنواع أخرى من البلاعم الكبيرة، على سبيل المثال، الطحالب السيستوسير الشائعة في البحر الأسود وأزوف.

وأوضح: “إنها تحتوي على مجموعة مختلفة قليلاً من السكريات، ويمكن أن تكون فعالة جدًا مع كافيار قنفذ البحر”.

وأضاف ستيبانيان أيضًا أنه لتأكيد هذه الافتراضات، يلزم إجراء دراسات سريرية شاملة في هذا المجال.