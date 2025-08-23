السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تأثير زبدة الفول السوداني على مرضى السكري

منذ 26 ثانية
زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني

A A A
طباعة المقال

تحتوي زبدة الفول السوداني على البروتين والدهون الصحية التي تُبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم لفترات أطول. لهذا السبب، ينصح الأطباء أحيانًا مرضى السكري من النوع الأول بتناول وجبة خفيفة منها مع خبز الحبوب الكاملة قبل النوم لتفادي انخفاض مستوى السكر ليلًا.

بفضل محتواها العالي من البروتين والدهون، تمنح زبدة الفول السوداني شعورًا بالشبع طوال الليل، ما يقلل من الاستيقاظ المتكرر بسبب الجوع.

كما أنها تحتوي على الماغنيسيوم الذي يساعد في استرخاء الجسم وتحسين جودة النوم.

أيضا، زبدة الفول السوداني تحتوي على “التربتوفان”، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان أساسيان لتنظيم النوم.

لكن للحصول على أكبر فائدة، يُفضل تناولها مع مصدر للكربوهيدرات مثل الخبز الكامل أو ثمرة فاكهة، إذ تساعد الكربوهيدرات الأحماض الأمينية على الوصول إلى الدماغ وتحفيز إفراز هذه الهرمونات.

    المزيد من الصحة

    طفرة في علاج مرضى القلب
    أطعمة يجب أن يتجنبها مرضى القلب!
    للقرنفل فوائد رهيبة من أجل صحة الفم
    ابرزها علاج مشاكل الهضم.. 10 فوائد صحية لتناول هذه التوابل!
    أنواع الشاي- تعبيرية
    مشروبات تساعد فى إدارة ضغط الدم وضبط الكوليسترول

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل