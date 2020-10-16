تحذير من الصحة العالمية.. إفريقيا تقترب من دائرة الخطر في مواجهة كورونا

حذّرت مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو مويتي، من أن أفريقيا تواجه “لحظة حاسمة” في حربها على تفشي جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بعد تخفيف إجراءات الاغلاق والقيود على السفر.

وخلال الشهر الماضي بلغ متوسط ارتفاع الإصابات الأسبوعية بالفيروس 7 في المئة في جميع أنحاء القارة، ومتوسط ارتفاع الوفيات الأسبوعية 8 في المئة، وفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وقالت مويتي خلال مؤتمر صحافي “بالفعل نحن في لحظة حاسمة لانتشار الجائحة في أفريقيا. وبينما شهدت القارة اتجاها تنازليا لمؤشر تفشي الفيروس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن هذا الانخفاض قد استقر”.

وعلى الرغم من المخاوف في البداية من أن الجائحة قد تدمر المنطقة، فقد سجلت دول الاتحاد الأفريقي الـ55 نحو 1,6 مليون إصابة حتى الآن تمثل 4,2 في المئة فقط من إجمالي الإصابات في العالم، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا.

أما الوفيات في القارة التي بلغت نحو 39 ألفا فتمثل 3,6 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية.