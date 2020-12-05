خبر صادم لمحبي السوشي … هكذا عانت سيدة من الهلوسة والقلق

عانت سيدة من آلام في المعدة بالإصافة إلى قلق وهلوسة لم تعرف أسبابها، وعندما زارت الطبيب اكتشفت الخبر الصادم، الذي أدى بها إلى هذه الحالة المزرية.

وفي التفاصيل، أصابت امرأة في الرابعة والثلاثين من عمرها، الأطباء الذين كانوا يتابعون وضعها الصحي بالحيرة، وذلك لمعاناتها من الهلوسات والأرق لشهور، قبل أن يكتشفوا السبب وراء هذه الحالة.

وبعد شهور من معاناتها، توصل الفريق الطبي الذي يشرف على السيدة التي تم تعريفها باسم “جي سي” حفاظا على خصوصيتها، إلى أنها تعاني من مشكلة في معدتها، مما سبب لها هلوسة وأرقا وسلس بول لفترة طويلة.

وعقب سلسلة من الفحوصات، اكتشف الأطباء وجود دودة شريطية عملاقة في معدة السيدة، ظلت عالقة لتسعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن “جي سي” قولها، إنها شعرت بآلام في بطنها بعدما تناولت “سوشي” كان موجودا في ثلاجتها منذ أكثر من خمسة أيام، لكنها لم تعر الأمر اهتماما كبيرا.

وأشار الأطباء إلى أن:

“الدودة من فضيلة تدعى diphyllobothrium latum – وهي واحدة من أكبر الديدان التي يمكن أن تصيب البشر، ويمكن أن تنمو حتى طول 9 أمتار”

ويعرف عن هذه الدودة أنها تحب “فيتامين بـ12” وتسحب المغذيات من الجسم البشري، وهو ما حدث بالفعل مع جيه سي وأثر على أعصابها وخلاياها، وأعطيت جيه سي جرعة واحدة من دواء البرازيكوانتيل، وهو دواء مضاد للديدان، مما أدى إلى تعافيها تماما.