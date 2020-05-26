دراسة.. الرجال ذوو الأصابع الطويلة أقل عرضة للوفاة بكورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، عن بحث جديد للبروفيسور جون مانينغ، خبير البيولوجيا التطورية في جامعة سوانسي، يفيد بأن الذكور المعرضين لارتفاع معدل هرمون التستوستيرون قبل الولادة، سيولدون بأصابع يد طويلة.

وقد ينتج هذا الهرمون أكثر من مركب يسمى ”أيه سي أى-2″، والذي يساعد الجسم على محاربة فيروس كورونا المستجد.

وقال البروفيسور مانينغ في حديثة مع ”ذا صن“: ”النظرية هي أن الرجال الذي يعانون ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يولدون بأصابع يد طويلة، ويمتلكون مستوى أعلى من مركب أيه سي أى-2، وهذا المركب لدية فعالية كبيرة لمقاومة فيروس كورونا“.

وتابع مانينغ: ”هذه النتائج التي توصلنا إليها تكشف، أن الرجالَ ذوي الأصابع الطويلة سيعانون أعراضا خفيفة ويمكنهم الاستمرار في عملهم“.

كما وجد العلماء الذين درسوا 200.000 شخص في 41 دولة أن معدلات وفيات الذكور كانت أعلى في البلدان التي كان فيها الرجال يمتلكون أصابع أقصر.

وقال البروفيسور مانينغ، إن هذا قد يعطِي الرجالَ ذوي الأصابع الطويلة في أستراليا ونيوزيلندا والنمسا ودول شرق آسيا، ”ميزة بيولوجية“، أما الرجالُ في إنجلترا وويلز، ذوو الأصابع الأقصر فهم معرضون لخطر الوفاة بنسبة 56%.

ويأتي حديث البروفيسور مانينغ بعد فترة وجيزة من الكشف عن الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الجنس قد يلعب دورا رئيسا في خطر الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا.

ويبدو أن الجنس يكون عاملا رئيسا في معدل الوفيات في كل فئة عمرية، على الرغم من أن الفرق كان أكثر وضوحا في الفئة العمرية من 65-74.