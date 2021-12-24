دراسة بريطانية صادمة حول المتحور الجديد!

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن ”دراسة بريطانية جديدة خلصت إلى أن الأشخاص المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“، تقل احتمالية دخولهم المستشفى بنسبة تتراوح بين 50% و70%، مقارنة بأولئك الذين أصيبوا بسلالات سابقة، في استنتاج يؤيد مجموعة متزايدة من الأدلة على انخفاض خطورة حدة المتحور الجديد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من المناعة“.

وأضافت الصحيفة أن ”البحث الذي تم إجراؤه في إنجلترا، ونشرت نتائجه وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يوم أمس، يتبع دراسات في أسكتلندا وجنوب أفريقيا أشارت أيضًا إلى انخفاض كبير في مخاطر الاستشفاء مع أوميكرون مقارنة بالمتحورات الأكثر رسوخًا، بما في ذلك دلتا“.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وكالة الأمن الصحي قولها إنه ”تم إجراء البحث على حوالي 500 ألف حالة مصابة بكوفيد-19، ووُجد أن خطر دخول المستشفى مع متحور أوميكرون كان أقل بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% مقارنة مع دلتا، وأن خطر الدخول أو زيارة أحد أقسام الطوارئ دون أن يتم قبوله، كان أقل بحوالي 40%“.

ووفقًا للصحيفة، قالت الوكالة إن ”فعالية جرعة معززة في درء الأعراض الخفيفة لأوميكرون تتضاءل بمرور الوقت، على الرغم من أنها أكدت أن الجرعات المعززة تحمي من الأعراض الشديدة“.