دراسة تكشف مخاطر استهلاك القهوة الزائد

تعد القهوة من المشروبات الأكثر استهلاكاً في العالم بمختلف أنواعها، كابتشينو، لاتيه، قهوة إسبريسو، والقهوة السوداء وغيرها.

وأظهرت دراسة أجراها المركز الطبي الأسترالي بجامعة جنوب أستراليا ونشرها موقع “سيانس ديلي” أن الاستهلاك الزائد للقهوة يمكن أن يسبب سوء الصحة والعديد من الأمراض.

وباستخدام بيانات من أكثر من 300 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، درس الباحثون الروابط بين تناول القهوة والإصابة بمجموعة من الأمراض، ووجدوا أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب واعتلال المفاصل، والسمنة.

وفي الأبحاث السابقة التي أجرتها البروفيسورة الخبيرة “إلينا هيبونين” والفريق في المركز الطبي الأسترالي، قالت البروفيسورة إنه تم اعتبار ستة أكواب من القهوة يومياً، الحد الأعلى للاستهلاك الآمن للجسم.

ويمكن أن يكون لفهم المخاطر المرتبطة بتناول كميات كبيرة من القهوة يومياً، آثار إيجابية كبيرة على صحة السكان.

وأضافت الدكتورة هيبونين “على الصعيد العالمي، نشرب حوالي ثلاثة مليارات كوب من القهوة يومياً، لذلك من المنطقي استكشاف إيجابيات وسلبيات هذا الاستهلاك على صحتنا”.

وأردفت: “عادةً، يتم التحقيق في آثار استهلاك القهوة باستخدام نهج المراقبة، حيث تتم المقارنة مع أشخاص يتناولون القهوة بكميات قليلة يومياً، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مضللة”.

وأشارت إلى أنه “استخدمنا في هذه الدراسة نهجاً جينياً يسمى تحليل “MR-PheWAS” لتحديد التأثيرات الحقيقية لاستهلاك القهوة على 1117 حالة سريرية.

ومما يبعث على الاطمئنان، تشير نتائجنا إلى أن شرب القهوة المعتدل آمن في الغالب، لكن أظهرت النتائج أيضاً أن الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد من مخاطر الإصابة بثلاثة أمراض: هشاشة العظام، والتهاب المفاصل والسمنة، والتي يمكن أن تسبب ألماً ومعاناة كبيرة للأفراد الذين يعانون من هذه الحالات”.

وتقول “يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للقهوة إلى زيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل، أو لأولئك الذين يشعرون بالقلق من تطور هذه الحالات، يجب أن تكون هذه النتائج للاستهلاك المفرط من القهوة بمثابة رسالة تحذيرية لهم. ويرسل الجسم بشكل عام رسائل قوية فيما يتعلق باستهلاك القهوة الزائد، لذلك من الضروري أن يستمع الأفراد إليها لتفادي المخاطر والأمراض”.

وأكدت البروفيسورة “الرسالة التي يجب أن نتذكرها دائماً هي أن الاستهلاك المعتدل للقهوة هو أفضل رهان للاستمتاع بقهوتك وصحتك الجيدة أيضاً”.