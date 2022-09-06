دراسة حديثة.. الألعاب البلاستيكية القديمة تشكل خطرا على صحة الأطفال

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة جوتنبرج السويدية، أن السماح للأطفال باللعب بالألعاب البلاستيكية القديمة يشكل خطرا على الصحة.

وأثبتت الدراسة الحديثة، من خلال اختبار الباحثون لعدد كبير من الألعاب القديمة وأدوات التزيين المصنوعة من البلاستيك، ووجدو أن 84% منها تحتوي على سموم يمكن أن تعطل النمو والتطور والقدرات الإنجابية المستقبلية لدى الأطفال.

وقال الباحثون، إن هذه السموم تشكل عقبة أمام الاقتصاد الدائري في المستقبل، بما في ذلك إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

وفي عام 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي خطة عمل الاقتصاد الدائري، ويشجع على إعادة استخدام وإصلاح وإعادة تدوير المنتجات والمواد، لكن السؤال هو ما إذا كانت جميع المنتجات صالحة لإعادة الاستخدام مرة أخرى؟.

وأكد الباحثون مؤخراً في الدراسة الحديثة، أن الألعاب القديمة ومواد التزيين قد تحتوي على مواد كيميائية سامة، يمكن أن تسبب السرطان أو تضر بالحمض النووي أو تعطل القدرات الإنجابية المستقبلية للأطفال.