الصحة

سر الـ”ديجا فو”.. هل تشعر أن بعض المواقف حدثت من قبل؟

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هل مررت بموقف وشعرت أنه حصل معك من قبل ولكنك لا تذكر متى وأين؟

هذا هو شعور الـ”ديجا فو” والذي يترجم ب”شوهد من قبل” أو “سبق الرؤية”.

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يقول الخبراء إن معظم الناس يواجهون حالة الـ”ديجا فو” مرة واحدة على الأقل في حياتهم، حيث تعتبر الأكثر شيوعاً بين الأشخاص الحاصلين على الشهادات والذين يشاهدون الأفلام ويسافرون كثيراً.

ووصفه العديد من الخبراء بأنه خلل في الدماغ ومن المرجح أن يحدث إذا كان الشخص تحت الضغط أو التعب. وعادة ما يصيب الأشخاص ما بين 15 و25 عاما. كما تم رصد علاقة ما بين الأحلام وحالة الـ”ديجا فو”، كون الأحلام البعيدة عن الواقع ونظام الذاكرة قد يندمجا معاً لخلق شعور بالألفة تجاه موقف معين.

وتقول آن كليري، عالمة النفس الإدراكي في جامعة كولورادو إنه عند فشلنا في استعادة الذاكرة، قد تكون لدى أدمغتنا وسيلة للإشارة إلى احتمال وجود ذاكرة ذات صلة في مكان ما، وقد تكون هذه الإشارة مفيدة لأنها قد تدفعنا لمواصلة البحث عن أي علاقة بالوضع الحالي.

لذا إذا شعرت بأنك مررت بنفس الموقف من قبل ولا تذكر بالضبط، تذكر احتمال أن ذاكرتك قد تمارس الحيل عليك!

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