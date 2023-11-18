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سويسرا تضمن التأهل لنهائيات بطولة أوروبا بتعادلها مع كوسوفو

منذ 33 دقيقة
منتخب سويسرا

منتخب سويسرا

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ضمنت سويسرا مقعدا في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بتعادلها 1-1 على أرضها مع كوسوفو في المجموعة التاسعة من التصفيات اليوم السبت.

وكانت كوسوفو تحت الضغط خلال أغلب فترات الشوط الأول لكن سويسرا نجحت في التسجيل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني من ضربة رأس لعبها روبن فارجاس قبل أن يدرك محمد حسيني التعادل قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبرصيد 17 نقطة في المركز الثاني، ضمنت سويسرا إنهاء مشوارها في التصفيات ضمن أول مركزين والمشاركة الثالثة على التوالي في نهائيات البطولة والسادسة إجمالا.

وتلهب سويسرا أمام رومانيا، متصدرة المجموعة برصيد 19 نقطة، في المباراة الختامية لتحديد الفائز بالمجموعة يوم الثلاثاء المقبل. وكانت رومانيا قد ضمنت التأهل بفوزها 2-1 على إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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