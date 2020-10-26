طرح اختبار منزلي يكشف كورونا بـ 12 دقيقة

اعلنت سلسلة الصيدليات البريطانية الشهيرة “بوتس”، الإثنين، إنها ستطلق فحصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في 12 دقيقة فقط عبر متاجرها بسعر 156 دولارا.

وأوضحت بوتس، أن هذا الاختبار للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، ويمكن استخدامه قبل الرحلات، أو للأشخاص الذين يريدون الطمأنينة قبل مقابلة العائلة والأصدقاء.

قامت الصيدلية بالفعل بتشغيل خدمة اختبار للمسافرين على وشك السفر إلى الإمارات، وستبدأ في توسيع نطاق هذه الخدمة هذا الأسبوع.

يمكن للبريطانيين الذين يعانون من أعراض “كوفيد 19” الحصول على اختبارات من القطاع العام مجانا، لكن الوزراء تحدثوا عن أهمية بناء القدرات للاختبارات الجماعية المنتظمة التي يمكن أن تلتقط الحالات في الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أيضا.

قالت بوتس، التي تبيع الأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع، إن الاختبارات ستكون متاحة في البداية عبر 10 متاجر في جميع أنحاء لندن وبرمنغهام ومانشستر وإدنبرة وغلاسكو، وستتوسع إلى أكثر من 50 متجرا في الأسابيع المقبلة.

قال العضو المنتدب لشركة بوتس سيب جيمس، إن الخدمة لها تكاليف أولية، ولكن يمكن تخفيض السعر إذا ثبتت شعبيتها.

وقال لشبكة “سكاي نيوز”: “نأمل أن تكون عملية الشراء كبيرة وبالتالي يمكننا تخفيض السعر”.