كيف يمكن أن تقلل فصيلة دمك من خطر الإصابة بفيروس كورونا “التاجي” بنسبة 20%

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توصلت أبحاث طبية إلى أن المرضى الذين يعانون من فصيلة دم معينة تقل احتمالية إصابتهم بفيروس نقص المناعة التاجية “كورونا” بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

وأشارت النتائج إلى انه يمكن حماية الأشخاص المصابين أصحاب فئة الدم (O) من فيروس كورونا، بعد أن اكتشف الخبراء وجود صلة بين الجينات التي تحدد فصيلة الدم والفيروس.

وقامت شركة الاختبارات الجينية المسماة “23andMe” بتوظيف أكثر من 750.000 شخص لدراسة أنواع الدم المختلفة.

وشمل الاختبار 10000 شخص قالوا أنهم مصابون بالفيروس التاجي .

بعد انتهاء الاختبارات، اكتشف الباحثون أن الأشخاص ذوي فئة الدم (O) كانوا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع الأشخاص الذين لديهم أنواع دم أخرى، حيث أن (1.3 في المائة) فقط من الأشخاص ذوي فئة الدم (O) كانت لديهم نتائج إيجابية للفيروس.

هذا في حين تم التأكد من أن (1.4 في المائة) من الأشخاص ذوي فئة الدم (A) و (1.5 في المائة) من الأشخاص ذوي فئة الدم (B) أو (AB) مصابون بالفيروس.

كما أن الأشخاص الذين لديهم دم من النوع O كانوا أقل عرضة بنسبة (26 في المائة) للإصابة بالفيروس إذا تعرضوا له.

وقال الباحثون من “23andMe” أنهم وجدوا متغيرًا في جين ABO ، المسؤول عن أنواع الدم المختلفة، وأشاروا إلى أن البحث لم يخضع بعد لاستعراض الأقران.

وقال متحدث باسم الشركة البحثية “23andMe” في بيان أن: “الدراسة والتوظيف مستمران ، على أمل أن نتمكن من استخدام منصة البحث لدينا لفهم الاختلافات بشكل أفضل في كيفية استجابة الناس للفيروس”.

وتابع قائلاً: “في النهاية ، نأمل في نشر نتائج أبحاثنا من أجل تقديم المزيد من المعلومات حول Covid-19 للمجتمع العلمي.”

فصيلة دمك وكيفية العثور عليها

يشار إلى أنه في المملكة المتحدة توفي حتى الآن أكثر من 40.000 شخص بسبب فيروس كورونا ، ويمكن لهذا التطور الجديد أن يساعد المتخصصين في مجال الرعاية الصحية على حماية أولئك المعرضين للخطر.

ولمعرفة فئة دمك يمكنك دائمًا التبرع بالدم لتحديد ذلك، فعادة لا يقوم الأطباء بذلك في المواعيد.

إذا قمت بالتبرع بالدم من خلال مخطط NHS Blood and Transplant ، فسيتم تسجيله على بطاقة المانح الرسمية.

وفقًا ل NHS Blood ، فإن فئة الدم (O) هي أكثر أنواع الدم شيوعًا في المملكة المتحدة ، إذ أن ما يقرب من نصف السكان لديهم فصيلة الدم هذه.

ويعتبر التبرع بالدم أمراً مهماً جداً خلال جائحة فيروس كورونا ، وتشجع NHS الناس على الاستمرار في التبرع.

وقالت NHS: “يُسمح بالسفر للتبرع لأنه يساعد في تلبية الاحتياجات الطبية للضعفاء.

وأضافت أيضاً “لقد أدخلنا العديد من التغييرات لإعطاء الجهات المانحة الثقة بشأن النظافة والتشتيت الاجتماعي”.

وقالت NHS إنها تشجع أيضًا على استخدام أقنعة الوجه لأولئك الذين يتبرعون بالدم ، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

من أجل التبرع بالدم تحتاج للتسجيل ، قد يتأخر تأكيد ذلك بسبب الوباء، فإذا كنت مسجلاً بالكامل ، يمكنك حجز موعدك الأول وإعطاء الدم.

كما تقدم العديد من الشركات أطقم اختبار منزلية، وسيتضمن ذلك عادةً اختبار وخز الإصبع مع عينتك، وسيتم تزويدك عادةً ببطاقة تحمل علامات مختلفة عليها.

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع TheSun