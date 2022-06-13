مخاطر النوم على البطن

تختلف وضعيات النوم من شخص إلى آخر، فهناك من يفضل النوم على جانبه، وهناك من يفضل النوم على ظهره، وهناك من يفضل النوم على البطن.

هل فوائد النوم على البطن حقيقية؟

إن الاستلقاء على البطن يعتبر من الوضعيات الضارة، والتي تؤثر على الجسم بصورة سلبية، فالبرغم من أن النوم في هذه الوضعية قد يساعد في تخفيف أعراض مثل الشخير وانقطاع النفس النومي إلا أن الأضرار أكبر من الفوائد بكثير.

النوم على البطن للرحم المقلوب:

قد يتساءل البعض عن تأثير الاستلقاء على البطن على الرحم المقلوب، حيث أن الرحم المقلوب عبارة عن حالة يكون فيها الرحم مائلاً إلى الخلف باتجاه المستقيم، ولكن في الحقيقة لا توجد دراسات توضح العلاقة بين هذه الوضعية وعلاج الرحم المقلوب.

وتتساءل بعض النساء المصابات بالرحم المقلوب إن كان النوم على البطن أثناء أو بعد الجماع قادر على تخفيف الألم، ولكن الحقيقة هي أن كل ما في الأمر أنه عليك أن تختاري الوضع المريح لك وتجنب الأوضاع التي قد تسبب لك الألم مثل الأوضاع الخلفية.

اضرار النوم على البطن:

قد تتسبب هذه الوضعية في شعورك بعدد من الأعراض مثل الصداع، وآلام الذراعين، وآلام الكتف، هذا بجانب عدد من المشاكل الصحية الأخرى، والتي تتمثل في:

1- يضر بالعمود الفقري

يؤدي النوم في هذه الوضعية إلى هبوط العمود الفقري والضغط على البطن أثناء النوم بسبب وزنه، هذا الوضع قد يؤدي إلى تقوس العمود الفقري، هذه الوضعية تجعلك تشعر بالقلق، بل وقد تتسبب في إيقاظك في منتصف الليل نتيجة ما تشعر به من ألم.

قد يقوم العمود الفقري بالضغط على باقي عظام الجسم نتيجة الضغط الواقع عليه، مما يزيد من شعورك بالألم، بل قد يؤدي الضغط الواقع على العمود الفقري إلى الضغط على الأعصاب بسبب اتصالها بعمودك الفقري، غالباً ما يؤدي النوم في هذه الوضعية إلى الشعور بالألم عند الاستيقاظ صباحاً.

2- يضر بالرقبة

قد لا يظهر تأثير هذه الوضعية على الرقبة سريعاً، ولكنه يظهر مع الاستمرار على هذه الوضعية لفترة، فأنت تحتاج إلى إمالة رأسك أثناء النوم من أجل التنفس، هذا قد يؤدي إلى التأثير على وضعية الرقبة، وإصابتها بالانزلاق العضروفي، الذي يؤدي لشعورك بالألم

3- يؤدي لظهور التجاعيد

عند النوم على هذه الوضعية تحتاج إلى النوم على أحد جانبي الوجه، مما يؤدي للضغط على الجلد الموجود بالمنطقة، ومع استمرار الضغط طوال الليل، واستمرار الأمر لفترة تبدأ التجاعيد بالظهور

4- اضرار النوم على البطن للحامل

قد يؤدي الأمر إلى الشعور بحالة من عدم الراحة خلال النوم، مما يؤدي إلى عدم قدرتك على النوم، وبالتالي إصابتك بعدد من المشاكل الصحية، فقد يؤدي إلى زيادة خطر الولادة المتعسرة، كما يمكن أن يزيد من خطر اكتئاب ما بعد الولادة، وبسبب هذه الأضرار قد يتساءل البعض هل النوم على البطن يسبب موت الجنين؟ الإجابة هي لا، ولكنه قد يؤدي إلى ولادة الجنين بصورة مبكرة

ولهذا السبب ينصح الأطباء بالنوم على الجانب الأيسر، وذلك لأن هذه الوضعية تساعد على تحسين مرور الدم إلى الطفل، كما تخفف الضغط على الكبد، وتساعد في وصول الدم للقلب بصورة أفضل

: 5- النوم على البطن للرضع

قد يؤدي النوم في هذا الوضع إلى زيادة احتمالية إصابة الرضع بما يعرف باسم متلازمة موت الرضيع المفاجيء، خاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام، وبالرغم أن الأسباب غير واضحة إلا أن هناك دراسات تشير إلى أن السبب قد يرجع إلى احتمالية انسداد مجرى التنفس وزيادة معدل ثاني أكسيد الكربون في الجسم

كما أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى استنشاق الرضع للزفير مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم الداخلية، وهي من أسباب حدوث متلازمة موت الرضيع، كما أن الاستلقاء على البطن قد يتسبب في خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب لدى الرضع.