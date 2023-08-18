مذاق حلو وملمس الناعم.. "الخوخ" فاكهة صيفيّة غنيّة بامتياز

عندما تتبادر إلى الذهن الأطعمة الصيفية، قد يكون الخوخ على رأس قائمتك. حيث يتمتع الخوخ بكامله أو كجزء مغذٍ من وصفات مثل سلطات الفواكه والحلويات، وهو بلا شك أحد أكثر الفواكه المتاحة تنوعًا. بفضل زراعتها في جميع أنحاء العالم، قد تكون متاحة أيضًا على مدار العام في متجر البقالة المحلي، وفق ما جاء في موقع “EverydayHealth”.

في حين أن الخوخ ربما يكون أكثر طلبًا لمذاقه الحلو وملمسه الناعم، إلا أن خصائصه الغذائية وفوائده جديرة بالملاحظة أيضًا. تقول جوليا دينيسون، إن الخوخ مصدر جيد للكربوهيدرات الصحية. كما أشارت إلى أن “الخوخ غني بالألياف وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز”.

إن الخوخ فاكهة شائعة تستهلك كاملة أو معلبة أو كجزء من المخبوزات، مثل الفطائر. بينما يُزرع الخوخ في جميع أنحاء العالم في المناخات الأكثر دفئًا في كلا نصفي الكرة الأرضية، فقد نمت لأول مرة في الصين قبل إدخالها إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وخارجها إلى أجزاء أخرى من العالم. اليوم، تزرع الولايات المتحدة والصين وإيطاليا وإسبانيا أكبر عدد من الخوخ.

حقائق غذائية عن الخوخ

بشكل عام، يعد الخوخ مصدرًا جيدًا للألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى ولكنه منخفض السعرات الحرارية.

تقول كريستين جيليسبي: “إن الفيتامينات الأكثر انتشارًا في الخوخ هما فيتامين C وفيتامين A، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الخوخ مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والنياسين وفيتامين E وفيتامين K والنحاس والمنغنيز”.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، تحتوي حبة خوخ خام واحدة على:

السعرات الحرارية: 67.6

البروتين: 1.34 جرام

الدهون: 0.4 جرام

الكربوهيدرات: 14.8 جرام

الألياف: 2.2 جم

السكريات: 12.3 جرام

الكالسيوم: 5.88 ملليغرام (ملغ)

الحديد: 0.5 مجم

البوتاسيوم: 179 ملجم

الصوديوم: 19.1 ملغ

الفوائد الصحية للخوخ

ربما سمعت أن الخوخ يمكن أن يساعد صحتك بعدة طرق، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وحماية قلبك، وإعطاء بشرة أفضل. ترتبط هذه الفوائد في المقام الأول بمضادات الأكسدة.

يوضح جيليسبي أن “مضادات الأكسدة مفيدة في تقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. من خلال مكافحة الضرر الناجم عن الجذور الحرة الضارة، تساعد مضادات الأكسدة في القضاء على الالتهاب والحفاظ على صحة أجسامنا”.

في حين أن الدراسات البشرية المتعلقة بالخوخ وأي ادعاءات صحية محددة غير متوفر، إلا أن هناك أدلة علمية تشير إلى الفوائد المرتبطة باستهلاك العناصر الغذائية الرئيسية التي تحتوي عليها هذه الفاكهة. إليك ما نعرفه عن هذه الفوائد المحتملة.

1. قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعتبر الخوخ من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، على غرار الفواكه والخضروات الأخرى. يمكن أن يلعب النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة دورًا في مساعدة جسمك على محاربة الجذور الحرة التي قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. وفقًا لمحطة التجارب الزراعية في نيو جيرسي (NJAES)، فإن اثنين من مضادات الأكسدة الرئيسية في الخوخ هما الفيتامينات A و C.

وفقًا لمراجعة واحدة حول المغذيات الدقيقة في الوقاية من السرطان، فإن فيتامين A مشتق من مصادر نباتية مثل الخوخ عبر الكاروتينات، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم والرئتين والرأس. كما تشير المراجعة نفسها إلى أنه في حين أن الجرعات العالية من فيتامين C غير فعالة في علاج الأورام الموجودة، فإن مضادات الأكسدة لديها إمكانات وقائية في سرطان الثدي والقولون والرئة والمعدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل فيتامين C من مخاطر الوفاة المرتبطة بسرطان الثدي.

2. قد يعزز جهاز المناعة ويقلل من الالتهابات

قد يساعدك محتوى فيتامين C في الخوخ أيضًا على بناء مقاومة للأمراض المعدية، وفقًا لـ NJAES. بالإضافة إلى ذلك، فإن مادة البوليفينول الموجودة في الفواكه مثل الخوخ قد تقلل الالتهاب العام في الجسم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة ذات صلة مثل مرض السكري وأمراض القلب والخرف.

3. قد تحمي قلبك

يمكن أن يساعد البوتاسيوم، وهو معدن رئيسي في الفواكه مثل الخوخ، في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وفقًا لـ NJAES. علاوة على ذلك، قد يساعد الخوخ في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

تشير أبحاث أخرى إلى أن البوتاسيوم الموجود في الفاكهة يعتبر حاسمًا في الوقاية من الأمراض الأخرى المتعلقة بالقلب، مثل مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

4. قد يعزز صحة الجلد والعين

يقول جيليسبي إن مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ قد تلعب دورًا في تعزيز صحة العين والجلد.

إن فيتامين C، الموجود في الفواكه مثل الخوخ، مسؤول أيضًا عن مساعدة الجسم على بناء الأنسجة الضامة. قد يساعد هذا بدوره في بناء الكولاجين وتقليل آثار الشيخوخة في بشرتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحمي بيتا كاروتين الموجود في الخوخ عينيك، في حين أن فيتامين C قد يقلل من تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية.

5. يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

في حين أنه لا يوجد مصدر غذائي واحد يمكن أن يؤدي بشكل مباشر إلى فقدان الوزن، فإن الأطعمة مثل الخوخ غنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية، والتي قد تلعب دورًا في مساعدتك على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه عندما تختارها على الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وذلك وفقًا للمراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

يقول دينيسون: “على الرغم من أن الخوخ يحتوي على السكر، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف للحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو مليء بالفيتامينات والمعادن المهمة. يمكن أن يكون الخوخ أيضًا وجبة خفيفة لذيذة عندما تشتهي شيئًا حلوًا. كما ستساعد الألياف أيضًا على الهضم.

من الأفضل اختيار الخوخ الطازج أو المجمد أو المعلب بدون أي مواد تحلية. للمقارنة، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن كوبًا واحدًا من الخوخ المعلب في شراب يحتوي على 194 سعرًا حراريًا و 48.7 جرامًا من السكر، مقابل 67.6 سعرة حرارية و 12.3 جرامًا من السكر في حبة خوخ خام واحدة.