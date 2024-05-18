مراهق أمريكي يلقى حتفه بعد تناوله رقاقة بطاطا حارة!

توفي مراهق أميركي يبلغ 14 عاما جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جدا في إطار تحدٍّ مثير للجدل كان يشارك فيه، بحسب ما كشف عنه تشريح لجثة.

وأصيب هاريس وولوبا المقيم في ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، بـ”سكتة قلبية إزاء تناول مادة غذائية تحتوي على كمية كبيرة من مادة الكابسيسين” بحسب تقرير التشريح الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس.

والكابسيسين عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساساً حارقاً لمَن يتناوله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المراهق توفي مطلع سبتمبر/أيلول 2023، بعد تجربة “تحدي رقاقة البطاطا الواحدة” وهو تحد مثير للجدل يتمثل في تناول هذه الشريحة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل من دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة.

ويحتوي المنتج المعني على فلفل كارولاينا ريبر، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتُباع رقاقة البطاطا داخل كيس موضوع في علبة على شكل نعش ومزيّنة بجمجمة. وسحبت الشركة المصنعة لهذه الرقائق المنتج من الأسواق بعد وفاة هاريس.

وأوضح تقرير تشريح الجثة أنّ الشاب كان يعاني مرضا في القلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يكون عاملا في وفاته.

وتطرّقت وسائل إعلام محلية إلى حالات لمراهقين آخرين مرضوا أو دخلوا المستشفى بعد تناول هذه الرقائق، وتحديدا في كاليفورنيا ومينيسوتا.