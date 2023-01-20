الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
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مرضٌ جديد يتفشّى

منذ 53 دقيقة
مرض - تعبيرية

مرض - تعبيرية

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ذكرت وكالة الأناضول أن نيجيريا أعلنت تفشي مرض الدفتيريا ووفاة 25 شخصاً غالبيتهم أطفال في ولاية واحدة.

والدفتيريا أو “الخناق” هو مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي بسبب بكتريا الخناق الوتدية، وهي بكتيريا لاهوائية إيجابية الغرام “Gram-positive”.

ويتميّز المرض بإلتهاب في الحلق، وحمى خفيفة، وظهور غشاء ملتصق (غشاء كاذب) على اللوزتين والبلعوم، أو تجويف الأنف.

ويمكن أن تظهر بعض تأثيرات هذا المرض على الجلد، وفي الحالات غير الشائعة يمكن أن يسبب التهابا في عضلة القلب (حوالى 20 في المئة من الحالات)، أو اعتلالاً عصبياً محيطياً (حوالى 10 في المئة من الحالات).

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