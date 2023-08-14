الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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مرضٌ يبرز من جديد... ومخاوف من تفشّيه!

منذ 38 دقيقة
المرضى متروكون لمصيرهم

المرضى متروكون لمصيرهم

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وسط مخاوف من تفشيه، أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية، شمالي الصين، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أو ما يعرف بـ”الموت الأسود”، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في السابع من آب الجاري.

وقالت الحكومة في بيان، إن “الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها”، وفقًا لما أوردت “رويترز”.

وأشار البيان إلى “وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي”، لافتاً إلى أنه لم تظهر عليهم “أي أعراض غير طبيعية”.

وتنتشر حالات عدوى الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى عن طريق القوارض غالبًا، بصورة منخفضة في الصين، إذ تم اكتشاف معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا شمال غربي البلاد، في السنوات الأخيرة.

فيما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو “أكثر أنواع الطاعون شيوعاً، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب”.

وأوضحت المنظمة أن أمراض الطاعون “شديدة الخطورة بشكل عام”، حيث تتراوح نسبة الوفيات بين المصابين بها، من 30 إلى 60 في المئة للنوع الدبلي، في حين يكون النوع الرئوي مميتا بشكل مؤكد عند تركه دون علاج.

كما أشارت إلى أن العلاج بالمضادات الحيوية “فعّال” ضد بكتيريا الطاعون، مؤكدة أن “التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن ينقذا الأرواح”.

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