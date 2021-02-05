هذه المشروبات تقيكم من الموت بعد النوبة القلبية

أطلق أطباء قلب من اليابان أسماء المشروبات التي تحمي من الموت بعد نوبة قلبية.

شرب الشاي الأخضر والقهوة يقلل بشكل كبير من احتمالية الوفاة المبكرة بين الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه أطباء قلب يابانيين، الذين كانوا يراقبون صحة أكثر من 46 ألف من سكان البلاد منذ 20 عامًا، وتم نشر نتائج العمل في مجلة “ستروك”.

تم فحص المشاركين في التجربة، الذين تراوحت أعمارهم بين 40 و 79 عامًا، بانتظام وتحت إشراف طبي مستمر.

واتضح، من خلال التجارب، أن إدراج كميات كبيرة من الشاي الأخضر في النظام الغذائي يطيل بشكل كبير من عمر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، حيث أن شرب كوب إلى 6 أكواب من هذا المشروب أسبوعياً يقلل من احتمالية وفاة ضحايا السكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة 27%، وشرب سبعة أكواب أو أكثر قلل من هذه الفرص بنسبة 60%.

في الوقت نفسه، لم يكن لاستخدام الشاي الأخضر أي تأثير تقريبًا على متوسط ​​العمر المتوقع للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب، ولا يمكن قول الشيء نفسه عن القهوة، حيث أدى إدراجها في النظام الغذائي إلى تقليل احتمال وفاة اليابانيين غير المصابين بأمراض القلب بنسبة 18%.

لوحظ هذا التأثير عند شرب أكثر من كوبين من المشروب في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، كان من يشربون القهوة أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بنوبات قلبية متكررة، بينما لم يتغير معدل الإصابة بالسكتات الدماغية بأي شكل من الأشكال.

تجدر الإشارة إلى أن الشاي الأخضر في اليابان يُستهلك عادة دون أي إضافات، على العكس من ذلك، يشرب معظم سكان أرض الشمس المشرقة القهوة بالحليب والسكر.